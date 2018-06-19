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清水祖師遶境祈福　朱立倫祈求合境平安

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/19 12:13
▲新北市長朱立倫今天前往淡水清水巖祖師廟參拜，祈求合境平安。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.19）
▲新北市長朱立倫今天前往淡水清水巖祖師廟參拜，祈求合境平安。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.19）

新北市淡水傳承百年的宗教盛會清水巖清水祖師遶境活動，今（19）日吉時起轎日巡遶境，今年有24家宮廟，多達4千多人的民俗藝陣陪同遶境，隊伍綿延8公里，沿途並發放1千斤平安餅及糖果，讓民眾吃平安，市長朱立倫親自前往參拜，祈求合境平安。

朱立倫表示，農曆5月初6是清水祖師得道日，也是淡水的年度大事「淡水大拜拜」，依循百年來恭請清水祖師遶境驅逐瘟疫的傳統，結合淡水各地宮廟及民俗藝陣，形成極具特色的宗教活動，除祈求清水祖師保佑大家平安幸福，也感謝淡水清水巖長期推動公益慈善及社會救助，捐贈物資至食物銀行，幫助弱勢族群及低收入戶朋友外，對於地方性活動及學校獎助學金更是出錢出力。

民政局長江俊霆表示，淡水大拜拜已成為民眾一股穩定的心靈力量，每年都有許多民眾自發隨香遶境，為家人及自己祈福，這項特色也在102年登錄為新北市「無形文化資產」。

清水巖總幹事康勝美指出，傳說清水祖師每遇天災、人禍，祖師神像的鼻子就會掉落向信徒示警，因此又稱「落鼻祖師」或「蓬萊老祖」，其中以同治年間顯神通救石門鄉民免於地震之災傳說，最廣為流傳。中法戰爭時，淡水居民請出清水祖師顯威助戰大勝法軍，獲光緒皇帝御筆所賜「功資拯濟」匾額。

康勝美說，淡水大拜拜路線綿延8公里，涵蓋整個淡水地區，在淡水捷運站、華南銀行前廣場，還有中山北路肯德基前廣場，有宮廟藝陣定點表演，包括百年歷史的淡水南北軒及淡水和義軒北管樂器表演，還有極具淡水特色的平安獅、新興獅、以及清水龍等輪番上場，濃濃的宗教文化氣氛，讓廟會活動變成精彩的藝陣嘉年華。

另外，為了縮短遶境時間，今年遶境隊伍分成兩路，並事先與參贊寺廟協商，儘可能不在遶境及人群中施放鞭炮，廟方也準備電子鞭炮代替傳統炮竹請神迎駕，遶境途中還有大批環保志工，以及民眾自發性撿拾垃圾及掃除炮屑，維護市容整潔。

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