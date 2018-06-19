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台灣鋼聯垂直整合子公司明年Q1量產 一年節省1億元

鉅亨網2018/06/19 13:59
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台灣鋼聯 (6581-TW) 總經理方彥斌今 (19) 日在股東會後指出，鋼聯 100% 轉投資的子公司台鋼資源公司，將於明 (2019) 年第 1 季正式投產營運，除內部的垂直整合效益，每年為鋼聯節省 1 億元的窯碴委外處理費用，並將進一步帶來生產混凝土等產品銷售的效益。

方彥斌指出，子公司台鋼資源設立在彰濱工業區的新產能預計包括 17 萬噸還原碴、15 萬噸旋轉窯碴，也就是說將是一估計擁有 32 萬噸新產能的再利用廠，並且為全世界首創 20 大氣壓蒸氣安定化工廠，穩定爐碴不會膨脹。同時，台鋼資源於廠內設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠、流向完全掌控。

方彥斌指出，台鋼資源未來預計銷售產品為再生級配粒料、低強度混凝土、一般混凝土、水泥製品等。預計 2019 年可貢獻營收。

同時，鋼聯去年粗氧化鋅銷售共達 5.1 萬噸，方彥斌指出，今年簽約銷售的數量也衝高到 6 萬噸的水準。

台灣鋼聯去年財報營收 19.07 億元，年增 25.12%，營業淨利 9.8 億元，年增 48%，稅後純益 7.64 億元，每股純益 7.64 元，台灣鋼聯今天股東會，通過去年盈餘配發每股現金股利 5.35 元。

鋼聯日 K 線圖

 

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