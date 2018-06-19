台灣鋼聯垂直整合子公司明年Q1量產 一年節省1億元

台灣鋼聯 (6581-TW) 總經理方彥斌今 (19) 日在股東會後指出，鋼聯 100% 轉投資的子公司台鋼資源公司，將於明 (2019) 年第 1 季正式投產營運，除內部的垂直整合效益，每年為鋼聯節省 1 億元的窯碴委外處理費用，並將進一步帶來生產混凝土等產品銷售的效益。

方彥斌指出，子公司台鋼資源設立在彰濱工業區的新產能預計包括 17 萬噸還原碴、15 萬噸旋轉窯碴，也就是說將是一估計擁有 32 萬噸新產能的再利用廠，並且為全世界首創 20 大氣壓蒸氣安定化工廠，穩定爐碴不會膨脹。同時，台鋼資源於廠內設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠、流向完全掌控。