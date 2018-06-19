全民抓賄選　最高可獲得新台幣500萬元的獎金

為宣示反黑金介入年底選舉，彰化縣政府即日起至8月10日止，在彰化縣26個鄉鎮市陸續辦理12場以上的反賄選宣導講習，第一場，19日在縣府演藝廳隆重登場，邀集上千位民代、村里長和執法者與會，全面提升反賄選、反暴力維護民主價值。彰化縣副縣長陳善報與彰化地檢署檢察長黃玉垣一同倡導反賄選活動。

每逢選舉常有黑金和暴力事件發生，為了維護選舉公平性，彰化縣政府邀集檢調和選務單位，從即日起到8月份，將巡迴全縣26個鄉鎮市，盛大舉辦12場以上反賄選、反暴力宣導活動，彰化地檢署檢察長黃玉垣強調，為了維護一個和平、 乾淨選舉空間，將以積極查賄、防治暴力與全面反賄選列為辦案重點。



▲彰化縣政府將辦理12場以上的反賄選宣導講習，副縣長陳善報與彰化地檢署檢察長黃玉垣一同倡導反賄選活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

陳善報強調，賄選是黑金的源頭，對於不公不義賄選行為 ，需要社會正向力量來抑制，檢舉賄選，人人有責；希望透過反賄選宣講，來提升民主素養、喚起民眾反賄意識，鼓勵民眾檢舉賄選拿獎金，建立廉能政府。



▲彰化縣政府將辦理12場以上的反賄選宣導講習，副縣長陳善報與彰化地檢署檢察長黃玉垣一同倡導反賄選活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

彰化縣警察局指出，對於歷年選舉期間，曾發生參（候）選人及助選員遭人恐嚇、傷害、誹謗等不法情事，縣警察局長林順家向大家保證，警方將盡全力維護社會治安，防杜暴力事件干擾選舉，如有人使用暴力等違法行為企圖影響選舉，一定查辦到底，並告訴民眾如有相關賄選情資可撥打110報案專線或該局刑事警察大隊(04)761-9783電話，該局受理後將由專責人員偵查，以共同營造優質、乾淨的選舉環境。



▲彰化縣政府將辦理12場以上的反賄選宣導講習，副縣長陳善報與彰化地檢署檢察長黃玉垣一同倡導反賄選活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.19）

彰化縣政府政風處指出，買票、賣票都是犯罪行為， 將配合檢警調單位把「抓賄選視同抓槍擊要犯」的決心來執法， 請彰化鄉親朋友勿以身試法，全民抓賄選，彰化總動員，最高可獲得新台幣500萬元的獎金，檢舉專線0800-024099轉4，全民一起來反賄、拒賄，創造乾淨選風。