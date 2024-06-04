巴菲特「波克夏股價」暴跌99.97%！幸運兒爽搶到：1股賺2000萬？
美股3日晚間出現行情異常的情況，數支股票無預警崩跌98%以上，其中「股神巴菲特」旗下的波克夏投資公司（BRK.A）大跌99.97%，從62萬7400美元瞬間跌到只剩下185.1美元，讓不少投資客瞬間嚇壞，也有人在此時出手搶進場。然而就有網友發出截圖表示，還真的有幸運兒搶到185.1美元的超低價碼，如果用匯率換算下來，且成功交易切割的話，僅1股就大賺2000萬台幣，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在社群平台「Threads」發出股市交易的截圖，表示美股在3日開盤後發生技術問題，其中波克夏A類股在1分鐘內狂跌99.97%，最低價僅剩下185.1美元，引發投資客一陣混亂，部分人看準時機火速入場，結果真的以185.1美元搶到本來價格是62萬7400美元的股票，讓該網友震驚表示：「靠X！真的有幸運兒。」
而如果交割成功，用現在匯率來算的話，等於該幸運兒1股可以賺超過新台幣2000萬元。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哇賽這也未免太爽了吧」、「見證奇蹟的一刻到了」、「股票變成虛擬貨幣的概念」；不過也有不少人認為交易最後一定會被打回「程式交易錯誤的，通常都會修正啦」、「系統出錯的可以不認帳，不用太開心」、「100%不會成功交割哈哈哈哈。」
而紐約交易所後續也發布聲明表示：「交易目前已經回歸正常，還在調查技術問題發生的原因，暫停交易之前交易量不到4000筆，已著手對此處理，並且與其他UTP交易所共同決定，撤銷波克夏於美東時間上午9時50分至9時51分之間，價格低於或等於每股603,718.30美元的相關錯誤交易。」看來發財夢還是在夢裡才有了！