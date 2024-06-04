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已為AI做好準備　Arm執行長：2025年將有逾千億台Arm設備

▲矽智財（IP）大廠安謀（Arm）Arm執行長Rene Haas在昨（3）日在COMPUTEX 2024聯名活動中，以加速從雲到端的AI創新為題，發表主題演講。（圖／擷取自安謀官網）
▲矽智財（IP）大廠安謀（Arm）Arm執行長Rene Haas在昨（3）日在COMPUTEX 2024聯名活動中，以加速從雲到端的AI創新為題，發表主題演講。（圖／擷取自安謀官網）

記者陳郁柔／台北報導

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）Arm執行長Rene Haas在昨（3）日在COMPUTEX 2024聯名活動中，以加速從雲到端的AI創新為題，發表主題演講，而這也是他繼去年以來第二次在COMPUTEX發表演說，在這次演講中，Rene Haas表示，藉由Qualcomm再次與微軟合作推動Arm架構PC產品發展，將在2025年底前實現推動1000億組以Arm架構設計驅動的人工智慧應用裝置。

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Arm 執行長 Rene Haas昨日在 COMPUTEX 2024 發表 Keynote 主題演講，一開始他親切地用中文說「你好」，開門見山就說自己也試著跑去逛夜市了，但不像黃仁勳身邊擠滿合影民眾，都沒有人找他拍照，讓現場觀眾會心一笑。

Rene Haas的演說以在AI時代下Arm扮演的關鍵角色為主軸，主要也側重在AI PC。首先Rene Haas以2012年由微軟推出的Surface RT為例，他強調Arm在很早以前就已經佈局PC市場，只是當時將事情想得過於美好，雖然能以更低能耗設計對應充足運算效能，卻因為沒有Windows on Arm為主要設備的應用程式，因此會有軟體相容及開發工具支援等問題，使得此產品最終難以吸引開發者、軟體業者青睞，因此也難以在市場吸引消費者支持。

不過12年過去，隨著 AI PC 出現，已經有許多設備和新的APP用在Windows on Arm上，大部分主流的應用程式，諸如Office、Chrome瀏覽器、製圖軟體Adobe和視訊軟體Zoom，都成為了Arm原生的應用程式， Windows on Arm生態系可說是逐漸發展完備。

而在COMPUTEX 2024開幕前一週，Arm也推出全新軟體函式庫 「Kleidi AI」，並與目前熱門的AI架構整合，使開發人員開發運算更加簡單，Kleidi AI可用於橫跨手機、PC、智慧汽車，到雲端伺服器等所有運算裝置，目前的客戶使用案例，包括三星整合了手機的通訊與AI功能，以及通訊軟體Whatsapp、社群平台Instagram等應用程式的AI軟硬體整合，目前已經用於PyTorch、MediaPipe 和 Meta Llama3。

此外，Haas 也分享Arm推出最快的終端產品運算子系統（CSS for Client），採用台積電3奈米製程，將有助於提升30%以上的運算及繪圖效能，以因應實際應用時複雜的Android工作負載，並以加快59%速度的AI推論，處理更廣大的AI 、機器學習和電腦視覺工作負載。

最後，Rene Haas預期將能在2025年底前實現推動1000億組以Arm架構設計驅動的人工智慧應用裝置，更能以此建構更龐大的運算市場生態，已經為AI做好準備。

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