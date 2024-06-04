已為AI做好準備　Arm執行長：2025年將有逾千億台Arm設備

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Rene Haas的演說以在AI時代下Arm扮演的關鍵角色為主軸，主要也側重在AI PC。首先Rene Haas以2012年由微軟推出的Surface RT為例，他強調Arm在很早以前就已經佈局PC市場，只是當時將事情想得過於美好，雖然能以更低能耗設計對應充足運算效能，卻因為沒有Windows on Arm為主要設備的應用程式，因此會有軟體相容及開發工具支援等問題，使得此產品最終難以吸引開發者、軟體業者青睞，因此也難以在市場吸引消費者支持。
不過12年過去，隨著 AI PC 出現，已經有許多設備和新的APP用在Windows on Arm上，大部分主流的應用程式，諸如Office、Chrome瀏覽器、製圖軟體Adobe和視訊軟體Zoom，都成為了Arm原生的應用程式， Windows on Arm生態系可說是逐漸發展完備。
而在COMPUTEX 2024開幕前一週，Arm也推出全新軟體函式庫 「Kleidi AI」，並與目前熱門的AI架構整合，使開發人員開發運算更加簡單，Kleidi AI可用於橫跨手機、PC、智慧汽車，到雲端伺服器等所有運算裝置，目前的客戶使用案例，包括三星整合了手機的通訊與AI功能，以及通訊軟體Whatsapp、社群平台Instagram等應用程式的AI軟硬體整合，目前已經用於PyTorch、MediaPipe 和 Meta Llama3。
此外，Haas 也分享Arm推出最快的終端產品運算子系統（CSS for Client），採用台積電3奈米製程，將有助於提升30%以上的運算及繪圖效能，以因應實際應用時複雜的Android工作負載，並以加快59%速度的AI推論，處理更廣大的AI 、機器學習和電腦視覺工作負載。
最後，Rene Haas預期將能在2025年底前實現推動1000億組以Arm架構設計驅動的人工智慧應用裝置，更能以此建構更龐大的運算市場生態，已經為AI做好準備。
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