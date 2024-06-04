YTR超強認了劈腿道歉！前女友Soya早拍影片暗示　短髮小三遭起底

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超強表示：「過去跟Soya交往期間，曾經提過2度分手，但最後都心軟復合，直到因為工作關係，遇到了短髮女，她讓我看到內心真正想要什麼，原本預訂在與朋友們一起去泰國出遊回台後就提出分手，但最後在出發前就被Soya發現我寫給短髮女的生日情書，我們才正式攤牌。」超強強調「我與短髮女已經向前女友Soya致上最大歉意，未來不會再與對方同框出現，希望自己可以成為感情負面教材，並打算休息一段時間再拍影片。」
Soya拍搞笑影片有貓膩！老早就暗示「超強劈腿」
事實上，超強劈腿的事情，Soya在日前拍搞笑分手影片時就已經洩漏端倪，只見Soya在影片當中扮演失戀的角色，身邊的好閨蜜都前來安慰，Soya假哭的說：「在愛情裡，我就是傻子嘛！」、「我付出那麼多」、「我哪裡做不好了你跟我說」等語。
隨後在閨蜜們手忙腳亂拿了一堆東西之後，Soya突然說：「他的筋很軟.....我的筋不軟」，就是該段話讓網友將影片轉發到「Dcard」熱烈討論，有網友還發現，有人留言「咦？他筋很軟？超強劈腿所以分手嗎？」結果獲得Soya的按讚，當時超強劈腿傳言就已經在風頭上，如今超強坦承出軌，也證實了該影片就是在暗示雙方分手原因。
隨著超強發出影片之後，實錘介入Soya感情的「短髮女」也遭到起底，就是在IG上有7.9萬人追蹤的網美「石靜」，她也還原和超強認識的過程表示：「時間點是在2月底與超強等友人前往馬來西亞拍片，超強在2月27日私下表明心意，並告知我決定於3月底和soya泰國出差後提出分手」。
石靜提到：「我沒有拒絕他的心意，選擇遊走在模糊地帶，證明我有錯，我願意承擔，對於soya造成的種種傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」不過粉絲並不買單，該貼文留言數衝破2000則，不少人都替Soya感到憤怒。