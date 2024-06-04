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YTR超強認了劈腿道歉！前女友Soya早拍影片暗示　短髮小三遭起底

▲擁有44萬訂閱粉絲的旅遊YouTuber「超強系列」，過去與馬來西亞籍網紅Soya交往，如今兩人4年感情告吹。（圖／翻攝ig@soya_plan）
▲擁有44萬訂閱粉絲的旅遊YouTuber「超強系列」，過去與馬來西亞籍網紅Soya交往，如今兩人4年感情告吹。（圖／翻攝ig@soya_plan）

記者張嘉哲/綜合報導

擁有44萬訂閱粉絲的旅遊YouTuber「超強系列」，過去曾經跟馬來西亞籍網紅Soya交往，前一陣子兩人官宣分手後，粉絲也都大方獻上祝福，希望彼此各自安好。沒想到日前超強突然上傳影片，坦承跟別人有不正當性關係、劈腿，讓不少粉絲氣炸，起底該位外傳的「短髮小三」，而也有人發現，Soya在分手之後拍攝的搞笑影片，早就暗示了這一切。

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超強日前突然在頻道上傳一部道歉影片，影片當中透露自己與Soya交往的4年期間，自己曾經與別人有不正當性關係、劈腿等對感情不忠的事情，「我做了非常不好的示範，沒有要找任何藉口，做錯就是做錯，真的感到非常抱歉。」而小三就是外傳的「短髮女。」

超強表示：「過去跟Soya交往期間，曾經提過2度分手，但最後都心軟復合，直到因為工作關係，遇到了短髮女，她讓我看到內心真正想要什麼，原本預訂在與朋友們一起去泰國出遊回台後就提出分手，但最後在出發前就被Soya發現我寫給短髮女的生日情書，我們才正式攤牌。超強強調「我與短髮女已經向前女友Soya致上最大歉意，未來不會再與對方同框出現，希望自己可以成為感情負面教材，並打算休息一段時間再拍影片。」

▲「超強系列」在影片中表示，「如果說出軌也是一種罪，我現在真的很希望可以進監獄服刑」。（圖／翻攝Youtube最強系列）
▲「超強」在最新上傳影片中坦承劈腿，本來要再出國後提分手，卻在出國前被Soya發現自己寫給小三的情書，雙方攤牌分手。（圖／翻攝Youtube最強系列）
Soya拍搞笑影片有貓膩！老早就暗示「超強劈腿」

事實上，超強劈腿的事情，Soya在日前拍搞笑分手影片時就已經洩漏端倪，只見Soya在影片當中扮演失戀的角色，身邊的好閨蜜都前來安慰，Soya假哭的說：「在愛情裡，我就是傻子嘛！」、「我付出那麼多」、「我哪裡做不好了你跟我說」等語。

隨後在閨蜜們手忙腳亂拿了一堆東西之後，Soya突然說：「他的筋很軟.....我的筋不軟」，就是該段話讓網友將影片轉發到「Dcard」熱烈討論，有網友還發現，有人留言「咦？他筋很軟？超強劈腿所以分手嗎？」結果獲得Soya的按讚，當時超強劈腿傳言就已經在風頭上，如今超強坦承出軌，也證實了該影片就是在暗示雙方分手原因。

超強「短髮小三」遭起底！首發聲道歉Soya「會承擔一切」

隨著超強發出影片之後，實錘介入Soya感情的「短髮女」也遭到起底，就是在IG上有7.9萬人追蹤的網美「石靜」，她也還原和超強認識的過程表示：「時間點是在2月底與超強等友人前往馬來西亞拍片，超強在2月27日私下表明心意，並告知我決定於3月底和soya泰國出差後提出分手」。

石靜提到：「我沒有拒絕他的心意，選擇遊走在模糊地帶，證明我有錯，我願意承擔，對於soya造成的種種傷害我非常對不起，真心祝福她往後的日子。」不過粉絲並不買單，該貼文留言數衝破2000則，不少人都替Soya感到憤怒。

▲「短髮女」小三，就是擁有7.9萬人追蹤的網美石靜。（圖／翻攝ig@10ching_）
▲超強劈腿外傳的對象「短髮女」，就是擁有7.9萬人追蹤的網美石靜。（圖／翻攝ig@10ching_）

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