黃仁勳最愛「夜市水果攤」爆紅！阿婆認生意變好　價格、口感曝光

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黃仁勳日前在台大演講當中表示：「我最喜歡的就是通化夜市（臨江街夜市）的阿婆水果攤，賣了整整43年還在販售，就在街道中間的攤位上，大家去找她，好嗎？她真的很棒，水果事業做得很好，我喜歡看到她那麼成功。」結果就是這番話，讓阿婆水果攤瞬間在網路上爆紅。
然而，《NOWnews》記者也在昨晚實地走訪，阿婆表示，黃仁勳在前幾天來的時候，買了非常多，包括「情人果、蓮霧、芭樂、番茄蜜餞、鳳梨」等等，大約買了2300元，黃仁勳直接霸氣給了3000元不用找零，讓阿婆感到溫暖。
「阿婆水果攤」已經傳入第二代！老闆娘大讚黃仁勳做人和氣
記者詢問阿婆，黃仁勳來訪之後生意是否變好？阿婆表示，黃仁勳來之前生意就已經不錯，畢竟已經做了快50年，老客人都還是非常疼愛我們，當然執行長來了之後生意又變更好，非常感謝黃仁勳的照顧，「他做人非常的和氣又溫暖，是一個很棒的大老闆。」
阿婆提到，現在水果攤其實已經傳到兒子手上，不過自己還能動，加上老客人也比較多，就還是出來幫忙，兒子負責內場的部分，自己則是擔當門面招待客人。阿婆說：「我們的水果賣不貴，都是跟著時價在走，價格透明、薄利多銷，賣出量大就會賺錢，只希望客人都能吃到好吃的水果！」
通化夜市「阿婆水果攤」開箱！價格、口感真實分享
而記者也實際購買了幾款水果試吃，包括黃仁勳有購買的情人果以及番茄蜜餞，還有西瓜，三袋一共150元，從價格上來看，「阿婆水果攤」的價格透明化，客人可以根據自己想要的金額去做搭配，例如情人果雖然半斤100元，不過卻可以只買50元，只要告訴老闆娘即可，而西瓜目前則是半斤30元、芭樂兩顆60元，對比許多坑殺觀光客的水果攤，阿婆水果攤的價格透明化著實成為典範。
至於口感方面也令人驚艷，西瓜非常甜，在夏天吃上一塊非常消暑；番茄蜜餞甜度適中非常好吃；而黃仁勳也愛吃的情人果記者則是大推！脆脆的口感帶酸甜酸甜的滋味，讓人忍不住一塊接著一塊，雖然阿姨一直強調「情人果會酸」，但其實酸度不會到非常高啦！下回有去通化夜市的民眾，阿婆水果攤非常適合放入口袋名單中哦！
🟡黃仁勳「阿婆水果攤」資訊
📍地點：通化夜市（臨江街夜市）
📍地址：台北市大安區臨江街40巷2號
📍價位：半斤30元至100元不等（可自己選擇購買金額）
📍販售商品：西瓜、番茄蜜餞、芭樂、蓮霧、情人果、鳳梨、哈密瓜、紅心芭樂