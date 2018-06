「用過就回不去了」女大生讚黑人床技　遭批賣國婊被肉搜

「Once you go black , never you go back!」大陸長沙一名女大生交了一個黑人男友,常常在微博上分享生活照放閃。不過有一次她和女友人討論到房事話題,結果內容引起大陸網友不滿,湧入她的微博痛罵她是「賣國婊」,嚇得女大生只好緊急關閉微博,事件也引起網友討論。

名叫王燁的長沙女大生和迦納留學生傑森墜入愛河,王燁時常在微博上發表有關兩人性事的文章,並和女性友人討論傑森的性能力。王燁還留了句「Once you go black,never you go back(一旦你試過黑人,就回不去了)!」結果遭到有心人士轉發,王燁的微博被數百名種族主義者湧入灌爆。