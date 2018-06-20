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「用過就回不去了」女大生讚黑人床技　遭批賣國婊被肉搜

生活中心／綜合報導2018/06/20 08:02
▲長沙女大生在微博和友人討論男友性能力，結果被有心人士轉發。（圖／翻攝自微博）
▲長沙女大生在微博和友人討論男友性能力，結果被有心人士轉發。（圖／翻攝自微博）

「Once you go black , never you go back！」大陸長沙一名女大生交了一個黑人男友，常常在微博上分享生活照放閃。不過有一次她和女友人討論到房事話題，結果內容引起大陸網友不滿，湧入她的微博痛罵她是「賣國婊」，嚇得女大生只好緊急關閉微博，事件也引起網友討論。

名叫王燁的長沙女大生和迦納留學生傑森墜入愛河，王燁時常在微博上發表有關兩人性事的文章，並和女性友人討論傑森的性能力。王燁還留了句「Once you go black,never you go back（一旦你試過黑人，就回不去了）！」結果遭到有心人士轉發，王燁的微博被數百名種族主義者湧入灌爆。


▲女大生表示「Once you go black,never you go back！」（圖／翻攝自微博）

王燁過去的言論，像是「膚色沒有高低之分，只是他和我不同而已」等等也被挖出來，更進一步激怒許多「反黑人士」，紛紛痛罵王燁是「賣國婊子」、「不要臉」。

面對一波波湧進的批評聲浪，王燁嚇得趕緊刪除文章，表示「我現在不知道該怎麼辦，他們人肉我，我可以報警嗎？我有點害怕」。消息傳開後也有許多網友聲援她，認為「談戀愛關其他人什麼事」、「要是性別對調馬上變光宗耀祖」、「都什麼年代了還在吵這個」。

關鍵字大陸黑人性能力長沙戀愛種族主義者
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