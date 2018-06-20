今日娛樂爆／巴鈺拿下嚴立婷主持棒　馬爾地夫歡慶周年

巴鈺與曾國城搭擋的《一袋女王》深受觀眾喜愛，收視率也明顯攀升，電視台選擇留下巴鈺辭退嚴立婷，讓巴鈺主持運大開，她和夢多日前為《食尚玩家》飛往馬爾地夫錄影，出發前巴鈺貼心事先跟航空公司訂了「紀念日蛋糕」，原來那天剛好是巴鈺和夢多合作滿週年，夢多看到蛋糕感動不已，兩人在飛機上舉杯慶祝友誼，接著展開馬爾地夫極奢華行程，在飯店泳池放空、直擊渡假村總統套房，以及最令兩人感動的與鯨鯊共游。節目於6月21日(四) 晚間10點TVBS歡樂台《食尚玩家》播出。



▲巴鈺與夢多赴馬爾地夫歡慶主持周年。（圖／食尚玩家提供 ,2018.06.20）

華視搭世足迷你博物館 房業涵朱培滋搶當網美猛拍照

電視台在一樓大廳化身「世足迷你博物館」，展出世足金盃、金靴獎盃、世界盃比賽球、限量世足紀念球員卡等具有意義的紀念品，整體鋪上人工草皮搭建成足球場，架設球框讓球迷可以來現場踢球。因為整片大廳都是草皮，主播房業涵跟朱培滋也一秒「網美」上身，立刻躺著拍美照，房業涵說：「目前都沒看過足球拍照景點，來華視可以有各種俯拍、站拍的方式，整個人沉浸在草地上，還有各國國旗跟球門、足球可以親自來踢。」



▲房業涵（左）與朱培滋躺草地，一秒網美上身。（圖／華視提供 ,2018.06.20）

澎恰恰作客《金曲傳奇-無與倫比同樂會》點出〈落雨聲〉有瑕疵

澎恰恰作客《金曲傳奇-無與倫比同樂會》，分享自己的歌手夢。澎恰恰除會主持、表演外，也會創作，不過他在節目上透露會去創作居然是「被逼的」。原來是他以前錄歌時常發現台語讀音會因為曲調的關係變成另一個意思，聽的人容易被誤導，所以乾脆自己寫詞作曲。他更大膽了提起了二姐江蕙的名曲：〈落雨聲〉也有同樣疑慮，如歌詞「故鄉的山永遠都站在那」的「站」一字，唱出來就像騎車的「騎」。澎恰恰表示因為周杰倫台語不是很好，但「因為他夠大，是華人之光，所以二姐才沒有去挑剔。」



▲澎恰恰作客《金曲傳奇-無與倫比同樂會》。（圖／年代提供 ,2018.06.20）

韓宜邦口齒變異10小時 心驚驚真牙變形

韓宜邦（junior）的新戲《阿英的成長日記》日前風光上檔，他飾演的角色須戴上突出暴牙，他為新劇「變臉」吃足苦頭，為了製作暴牙齒模，他頻頻上牙醫診所，他坦承在製作過程有點緊張，「因為若齒模沒有弄好，硬戴假牙會連自己的牙齒都變形」。韓宜邦表示，由於第一副假牙太小，戴上去比例看起來不好看，也不舒服，為了讓假暴牙更服貼臉型，他前後做了2次齒模、調整了3次才大功告成。他為求真實，在開拍前就反覆戴假牙練習，中間歷經流口水、偏頭痛，開拍後最長還曾一口氣戴上10多個小時，箇中辛苦外人難以想像。



▲韓宜邦為了新戲，前後製作了2次齒模。（圖／ 艾迪昇傳播提供, 2018.06.20）

​山田洋次最新力作《家族真命苦2》時隔兩年再登大銀幕

在《家族真命苦》中妻夫木聰與蒼井優所飾演的平田庄太與間宮惠子，從原來的情侶變成了夫妻。兩人多次合作，此次在《家族真命苦2》中再度扮演夫妻，他開玩笑抱怨：「我們同台演出過好多次，竟然都沒拍過1次吻戲，真的有些不可思議。」《家族真命苦2》是去年上映系列電影的續篇，以喜劇手法描述熟年夫妻鬧離婚所引發的家庭騷動，妻夫木聰爆戲裡雖然和蒼井優有不少吵架戲，最後還是沒離婚，他對於始終沒機會和蒼井優拍吻戲，覺得很納悶。對此，導演山田洋次表示，原來劇本中是有這樣的安排，後來又臨時喊卡，其中原因他也笑著回應：「都老夫老妻了，怎麼可能會有吻戲。」《家族真命苦2》8月3日在台上映。



▲《家族真命苦2》8月3日在台上映。（圖／車庫娛樂提供 ,2018.06.20）