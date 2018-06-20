中華職棒／富邦下半季主題日公布　新莊球場開演唱會

富邦悍將下半季30場主場賽事即將於7/20開打，延續上半季令人回味無窮的主題活動，下半季另有六篇主題章節接續上映。下半季單場預售票、Hello Kitty親子席與滿悍席均自6月30日(六)同步開放訂票，下半季季票則提前於6月23日(六)搶先販售，除了享有票價優惠外，還可保有下半季30場內野專屬座位指定保留尊榮待遇。

悍將下半季首篇主題章節7/20-22「victory voice」，運用最新的手機科技，傳遞悍將的勝利之聲；7/28-29「My Castle」，悍將家人們，一起進場守護我們的堡壘吧；8/11-12「RED」，象徵正向熱情的紅色再現新莊；8/25-26「Sweat for Fun」，進場應援一起來，暢快流汗動起來；9/7-9/9「G! POP」連續三天為你送上最悍的賽後演唱會，年度最大音樂盛事絕對不容錯過；9/29-30「Final Countdown」主題日，為悍將今年例行賽事進行最後倒數。