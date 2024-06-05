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唐治平領媽媽死亡證明！手上戴「陳桂林」手錶　說話有條有理

▲唐治平現身派出所領取母親死亡證明，手上戴《周處除三害》「陳桂林」手錶，說話有條有理，思路清晰。（圖／唐治平微博）
▲唐治平現身派出所領取母親死亡證明，手上戴《周處除三害》「陳桂林」手錶，說話有條有理，思路清晰。（圖／唐治平微博）

記者楊穎軒／綜合報導

演員唐治平入行24年，代表作有台劇《白色巨塔》、《花樣少年少女》、《求婚事務所》，曾經入圍金鐘視帝，他的母親3日被發現陳屍淡水住處頂樓，疑似輕生，唐治平卻在家喝到泥醉，說話語無倫次。昨（4）日深夜10點多，唐治平現身派出所，手上戴國片《周處除三害》主角「陳桂林」手錶，領取媽媽的死亡證明書，透露認屍當下反應，「一看就知道那不是我母親。」

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唐治平表示，認屍時，他怎麼看都覺得亡者不像自己的母親，因為媽媽從來不穿綠色衣服，連褲子也不像，「不是承認不承認，我認得我母親啊！我看就不是我母親，怎麼會是死者家屬」，直到昨天確認死者身分，員警才通知他。唐治平說，得知噩耗後，他的心情激動一點，現在已經平穩許多，因為後續還有工作要處理。

昨晚赴派出所拿母親的文件，唐治平身上明顯散發酒味，戴著電影《周處除三害》阮經天飾演的「陳桂林」同款粉紅豬手錶，說話有條有理，精神狀況看起來很正常，沒有顯露太多悲傷情緒。

據了解，3日下午1點多，唐治平73歲母親被鄰居發現陳屍自家頂樓牆角，唐治平看兩次遺體都說不是媽媽，隔天，表妹到板橋殯儀館協助檢警，才完成認屍程序。

▲45歲男星唐治平的媽媽在昨（3）日下午1點被發現在住家頂樓身亡，警方在通知死者兒子時，發現他疑似酒精中毒，整個人喝得爛醉完全無法溝通。（圖／唐治平臉書）
▲唐治平母親在3日下午被發現在住家頂樓身亡，警方通知死者兒子時，發現他疑似酒精中毒，整個人喝得爛醉，完全無法溝通。（圖／唐治平臉書）
▲唐治平昨晚露面時，手腕戴《周處除三害》阮經天飾演的陳桂林同款手錶。（圖／周處除三害臉書）
▲唐治平昨晚露面時，手腕戴《周處除三害》阮經天飾演的「陳桂林」同款手錶。（圖／周處除三害臉書）
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