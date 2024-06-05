唐治平領媽媽死亡證明！手上戴「陳桂林」手錶 說話有條有理
演員唐治平入行24年，代表作有台劇《白色巨塔》、《花樣少年少女》、《求婚事務所》，曾經入圍金鐘視帝，他的母親3日被發現陳屍淡水住處頂樓，疑似輕生，唐治平卻在家喝到泥醉，說話語無倫次。昨（4）日深夜10點多，唐治平現身派出所，手上戴國片《周處除三害》主角「陳桂林」手錶，領取媽媽的死亡證明書，透露認屍當下反應，「一看就知道那不是我母親。」
記者楊穎軒／綜合報導
唐治平表示，認屍時，他怎麼看都覺得亡者不像自己的母親，因為媽媽從來不穿綠色衣服，連褲子也不像，「不是承認不承認，我認得我母親啊！我看就不是我母親，怎麼會是死者家屬」，直到昨天確認死者身分，員警才通知他。唐治平說，得知噩耗後，他的心情激動一點，現在已經平穩許多，因為後續還有工作要處理。
昨晚赴派出所拿母親的文件，唐治平身上明顯散發酒味，戴著電影《周處除三害》阮經天飾演的「陳桂林」同款粉紅豬手錶，說話有條有理，精神狀況看起來很正常，沒有顯露太多悲傷情緒。
據了解，3日下午1點多，唐治平73歲母親被鄰居發現陳屍自家頂樓牆角，唐治平看兩次遺體都說不是媽媽，隔天，表妹到板橋殯儀館協助檢警，才完成認屍程序。
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