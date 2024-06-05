唐治平認不出母遺體！身型消瘦面對鏡頭：要先喊「Action」
藝人唐治平母親3日下午被人發現陳屍住家頂樓陽台，警方事後找到唐治平指認屍體，不過他一度失去音訊後，還否認那是自己的媽媽，最終他在4日深夜到淡水水碓派出所領取死亡證明，只見他走出派時所身形削瘦，面對媒體還能笑答「要先來個Action」，隨後才對著鏡頭交代事件來龍去脈。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，唐治平疑因酒醉兩度拒絕指認，連進行相驗也未現身，直到3日晚間10時許，唐治平才終於現身水碓派出所，領回了母親的死亡證明，事後他走出派出所受訪時表示，自己確實與母親失聯2天，坦言過去和母親吵架，媽媽確實曾經離家出走過，但已經很久沒這樣了，後來派出所告知住家頂樓有具遺體身上有他母親的磁扣。
唐治平說，自己上去指認後，覺得對方的手腳和媽媽都不相似，怎麼看都不覺得是自己的母親，「因為媽媽不喜歡綠色衣服，對方身上的褲子也並非母親所有」，質疑面對這樣的情況，自己怎麼會是死者家屬。
至於外界認為他有酗酒問題，唐治平強調，自己只有工作之餘、下班之後才會飲酒，卻被部分媒體放大渲染說他酗酒、落魄、欠債100萬元等問題，他也強調，自己下了戲就是一般人，有時候拍戲或工作或走路很累了，坐在路邊，就算吃檳榔、抽個菸、喝個酒，這樣就是落魄嗎？有犯法嗎？至於欠債部分，他也說「錢不是一切…我沒有落魄，如果有人覺得我欠債是個很低三下四的人，那是你們的看法，跟我沒有關係。」