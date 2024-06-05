7-11拿鐵、美式買一送一！伯爵奶茶也半價喝　全家寄杯咖啡買6送6

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◾冰皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元 購買連結
◾冰大杯精品美式買1送1，5折，原價80元、特價30元 購買連結
🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品，消費每滿222元折22元 或 滿999折100元加贈20點OPENPOINT。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折88元/ 999元折100元加贈20點/ 1998元折200元加贈40點/ 2997元折300元加贈60點/單筆回饋上限，折抵300元加贈60點。
◾指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、AB原味優酪乳517ml 2瓶、Niseko北海道牛奶巧酥雪糕1盒(4入/盒)
📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶
📍門市｜5月29日至7月9日，買指定漢堡／菠蘿系列可加購
◾大杯美式20元，4.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵30元，5.5折（原價55元）
🟡全家便利商店
📍APP｜6月6日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）