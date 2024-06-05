《女大》黃金時段遭曾莞婷搶走！藍心湄爆跳槽新東家 本人回應了
八點檔女神曾莞婷外型亮眼、氣質出眾，近來更準備成為談話性節目主持人，接下TVBS全新節目《小姐姐請回答》的主持棒，製作人為資深製作人B2（陳彥銘），他製作過不少知名節目，由於新節目強勢入駐，原時段由藍心湄主持的《女人我最大》則改為周一至周四播出，更傳出消息，藍心湄動念帶《女大》跳槽到鏡電視，對此，她也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據《時報周刊CTWANT》報導，目前曾莞婷已經開始進棚錄影，節目《小姐姐請回答》的製作人B2在業內待了超過20年，曾製作過《康熙來了》、《國光幫幫忙》、《小明星大跟班》以及《小姐不熙娣》等收視亮眼的談話性節目，報導指出，《小姐姐請回答》的節目型態和《小姐不熙娣》類似，會聚焦在女性話題。
事實上，曾莞婷就曾代班主持過《一袋女王》，當時好友謝承均還在節目中告白，反應機靈的她立刻展現浮誇回應：「我等這一天等好久了，他終於開口了」，曾莞婷1998年透過《土地公傳奇》出道，在三立八點檔演出惡女闖出一片天，出道多年累積無數影視作品，斜槓開副業也經營得有聲有色，曾莞婷目前名下有5間房產，更有1間黃金店面，身價破億。
據《三立新聞網》報導，藍心湄已經主持《女人我最大》21年，去年（2023）節目卻從每週將由5集刪減至3或4集，當時她似乎是為了朝自媒體、戲劇界發展，無法全心主持在主持節目，但TVBS回應沒有接到異動消息，如今傳出藍心湄打算跳槽的消息，她也回應：「沒有喔」，並大方祝福曾莞婷。