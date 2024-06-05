7-11「60元便當」眾人不敢常買！真實理由全家贏了：其實很可怕

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「1300毫克一個雞胸肉便當，幾乎都是原型食物其實很可怕耶....」、「一個白飯配雞胸的便當怎麼做到鈉含量破千的....」、「天阿...這樣一比全家大概只有7-11鈉含量的一半耶」、「1300有比較低嗎？完全不能常買」；不過也有人表示：「現在大家狂吃雞排便當、火鍋、燒烤，結果吃一餐便利商店就說鈉含量好高，這什麼標準。」
7-11「60元幸福餐盒」鈉含量改進了！PK全家營養標示
事實上，過去7-11剛推出這款60元便當時，就已經有網友開箱時發現，鈉含量高到嚇人，當時推出的第一版「鈉含量高達1622毫克」，而如今7-11也聽到廣大消費者心聲，第二版鈉含量已經變成「1300毫克」，而脂肪量也下降，蛋白質也上升，希望能夠讓顧客營養均衡又吃得健康。
不過如果對比全家60元雞胸便當的營養標示的話，7-11仍然有進步空間，全家與7-11一個60元便當營養標示熱量、蛋白質、脂肪以及碳水化合物數值其實當相差不遠，唯獨全家在鈉含量的部分，全家為840毫克，而7-11原本未改版前幾乎逼近全家2倍，改版後仍然多出560毫克，還是有些差距。
7-11「60元便當」試吃心得！鈉含量注意別過量輕鬆吃
而《NOWnews》記者住家附近的7-11就有賣「60元幸福餐盒」，記者實際購買過2次來吃，整體來說沒有比全聯好吃，可能因為是微波商品還是有差，雞胸肉調味相對較鹹，不過配菜以及白米的表現都相當不錯，以60元的價位來說，其實沒什麼好挑剔的。
根據衛生福利部建議，一般成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽），雖然7-11「60元便當」鈉含量較高，不過只要控管好其他餐進食的東西的話，不知道要吃什麼時，7-11「ˊ60元便當」還是一個高CP值的選擇，尤其對於健身族來說，高蛋白質的雞胸又能補充碳水，就看個人當天進食菜單自己決定囉！