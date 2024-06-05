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7-11「60元便當」眾人不敢常買！真實理由全家贏了：其實很可怕

▲全聯60元幸福餐盒超搶手，今年連超商龍頭7-11以及全家也加入戰場，推出60元便當系列，造福小資族。（圖／7-11提供）
▲全聯60元幸福餐盒超搶手，今年連超商龍頭7-11以及全家也加入戰場，推出60元便當系列，造福小資族。（圖／7-11提供）

記者張嘉哲/綜合報導

去年全聯以及家樂福陸續跟農業部合作推出60元幸福餐盒後，廣受社會大眾好評，也掀起60元便當熱潮，在今年連超商龍頭7-11以及全家也加入戰場，也與農業部推出60元便當，造福許多小資族！往往一上架就被搶光。然而，近日就有網友討論7-11「60元便當」的營養成分改善問題，掀起話題。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「最近發現7-11幸福餐盒終於改進了耶！剛推出的時候鈉含量比較高，現在終於降到1300毫克；不僅脂肪降低了，蛋白質也提升了，而且覺得今天吃的時候米飯比較Q，沒有像之前那麼多濕濕黏黏的，60元來說，沒什麼好嫌棄了啦！」

▲全聯60元幸福餐盒超搶手，每日一推出即完售，7-11今（11）日宣告參戰，將於4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
▲7-11今年也與農業部推出60元幸福餐盒，結果因為「鈉含量」過高掀起討論。（圖／7-11提供）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「1300毫克一個雞胸肉便當，幾乎都是原型食物其實很可怕耶....」、「一個白飯配雞胸的便當怎麼做到鈉含量破千的....」、「天阿...這樣一比全家大概只有7-11鈉含量的一半耶」、「1300有比較低嗎？完全不能常買」；不過也有人表示：「現在大家狂吃雞排便當、火鍋、燒烤，結果吃一餐便利商店就說鈉含量好高，這什麼標準。」

7-11「60元幸福餐盒」鈉含量改進了！PK全家營養標示

事實上，過去7-11剛推出這款60元便當時，就已經有網友開箱時發現，鈉含量高到嚇人，當時推出的第一版「鈉含量高達1622毫克」，而如今7-11也聽到廣大消費者心聲，第二版鈉含量已經變成「1300毫克」，而脂肪量也下降，蛋白質也上升，希望能夠讓顧客營養均衡又吃得健康。

不過如果對比全家60元雞胸便當的營養標示的話，7-11仍然有進步空間，全家與7-11一個60元便當營養標示熱量、蛋白質、脂肪以及碳水化合物數值其實當相差不遠，唯獨全家在鈉含量的部分，全家為840毫克，而7-11原本未改版前幾乎逼近全家2倍，改版後仍然多出560毫克，還是有些差距。

▲「全家」幸福餐盒獨家白帶魚排、雞胸肉2款，大份量主餐搭4道配菜，60元超值開賣。（圖／全家提供）
▲「全家」60幸福餐盒鈉含量相對7-11的來得低許多，不過其他營養標示數值都差不多。（圖／全家提供）
7-11「60元便當」試吃心得！鈉含量注意別過量輕鬆吃

而《NOWnews》記者住家附近的7-11就有賣「60元幸福餐盒」，記者實際購買過2次來吃，整體來說沒有比全聯好吃，可能因為是微波商品還是有差，雞胸肉調味相對較鹹，不過配菜以及白米的表現都相當不錯，以60元的價位來說，其實沒什麼好挑剔的。

根據衛生福利部建議，一般成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即6公克鹽），雖然7-11「60元便當」鈉含量較高，不過只要控管好其他餐進食的東西的話，不知道要吃什麼時，7-11「ˊ60元便當」還是一個高CP值的選擇，尤其對於健身族來說，高蛋白質的雞胸又能補充碳水，就看個人當天進食菜單自己決定囉！

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▲7-11的「60元便當」吃起來口味其實不差，就是鈉含量高了一點，民眾如果當天吃了該便當，其他餐食物也要慎選，以免鈉含量攝取過多。（圖/Dcard）

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