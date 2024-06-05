黃仁勳演講完衝熱炒店！狂嗑台菜2.5萬　「結帳小費5000元」驚呆

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「醉翁-漁港海鮮」在臉書上表示：「喔摸（韓文同音天啊的意思）！是AI教父黃仁勳，超級無敵親民的老黃，在場的客人直說吃個飯都能捕獲黃仁勳，比中樂透還興奮了！感謝你們蒞臨醉翁，吃得開心、喝得暢快，真是醉翁的大彩蛋！」而黃仁勳也親切的與店家合影、簽名留念。
而根據《ETtoday》報導，黃仁勳一行人到了熱炒店，點了蔥油雞、豆乾炒肉絲、泰式椒麻雞、清蒸虎斑魚及冰梅番茄等19道菜，開了數桌，連維安人員的伙食也都有照顧到，當晚總共消費金額一共25000元左右，而黃仁勳結帳如同過去的慷慨，直接給3萬喊不用找零，店家獲得小費5000元又驚又喜。
事實上，這家「醉翁漁港海鮮」在台北市本來就小有名氣，Google評價一直都保持4顆星以上的高分，不少老饕前往吃過後紛紛表示「這家真的好吃！店家食材超級新鮮的」、「立刻跟隨AI教父的腳步來嚐鮮，果然名不虛傳」、「餐點好吃，海鮮料理很新鮮，調味也很棒，很適合跟家人朋友一起聚餐，店員服務親切超讚的！」這回有了黃仁勳再加持，想必回來生意一定會強強滾！
🟡「醉翁-漁港海鮮」熱炒店
📍地址：台北市松山區長安東路二段272號
📍營業時間：週一至週日17：00-01：30
📍電話：02-2781-0883