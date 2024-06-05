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黃仁勳演講完衝熱炒店！狂嗑台菜2.5萬　「結帳小費5000元」驚呆

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台大演講後，與團隊直奔北市長安東路一家熱炒店用餐，美食地圖又+1！（圖/醉翁-漁港海鮮臉書）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在台大演講後，與團隊直奔北市長安東路一家熱炒店用餐，美食地圖又+1！（圖/醉翁-漁港海鮮臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日返台掀起一股炫風，走到哪都受到許多民眾以及店家的熱情招待，日前他在台灣大學演講完之後，帶著團隊直奔台北一家熱炒店用餐，一行人狂嗑正港台菜熱炒2.5萬餘元，而在結帳時，黃仁勳一如繼往的慷慨，直接給3萬元不用找，等於小費高達5000元，讓店家又驚又喜。

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（2）日黃仁勳在台大體育館進行演講，除了演講中提到通化夜市的「阿婆水果攤」引發民眾朝聖之外，結束之後，他與團隊趕到台北市松山區一家名為「醉翁-漁港海鮮 」的熱炒店填飽肚子，事後店家也發出與黃仁勳合照，讓黃仁勳在台灣的美食地圖又多增添一家。

▲黃仁勳日前到台大演講之後衝熱炒店充飢，一行人來到台北市長安東路一間名為「」的熱炒店用餐。（圖/Google評論）
▲黃仁勳日前到台大演講之後衝熱炒店充飢，一行人來到台北市長安東路一間名為「醉翁-漁港海鮮」的熱炒店用餐。（圖/Google評論）
「醉翁-漁港海鮮」在臉書上表示：「喔摸（韓文同音天啊的意思）！是AI教父黃仁勳，超級無敵親民的老黃，在場的客人直說吃個飯都能捕獲黃仁勳，比中樂透還興奮了！感謝你們蒞臨醉翁，吃得開心、喝得暢快，真是醉翁的大彩蛋！」而黃仁勳也親切的與店家合影、簽名留念。

而根據《ETtoday》報導，黃仁勳一行人到了熱炒店，點了蔥油雞、豆乾炒肉絲、泰式椒麻雞、清蒸虎斑魚及冰梅番茄等19道菜，開了數桌，連維安人員的伙食也都有照顧到，當晚總共消費金額一共25000元左右，而黃仁勳結帳如同過去的慷慨，直接給3萬喊不用找零，店家獲得小費5000元又驚又喜。

▲黃仁勳親切與熱炒店店員合影、簽名留念，結帳時還大方給出5000元小費。（圖/醉翁-漁港海鮮臉書）
▲黃仁勳親切與熱炒店店員合影、簽名留念，結帳時還大方給出5000元小費。（圖/醉翁-漁港海鮮臉書）
事實上，這家「醉翁漁港海鮮」在台北市本來就小有名氣，Google評價一直都保持4顆星以上的高分，不少老饕前往吃過後紛紛表示「這家真的好吃！店家食材超級新鮮的」、「立刻跟隨AI教父的腳步來嚐鮮，果然名不虛傳」、「餐點好吃，海鮮料理很新鮮，調味也很棒，很適合跟家人朋友一起聚餐，店員服務親切超讚的！」這回有了黃仁勳再加持，想必回來生意一定會強強滾！

🟡「醉翁-漁港海鮮」熱炒店
📍地址：台北市松山區長安東路二段272號
📍營業時間：週一至週日17：00-01：30
📍電話：02-2781-0883

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