影／夫妻吸毒ㄎㄧㄤ掉　臥底為取信任「真吸白粉」險喪命

由趙震雄、柳俊烈、金柱赫、車勝元、金成鈴、朴海俊等領銜主演，亦為金柱赫主演遺作的犯罪動作電影《信徒》在韓國上映近一個月好口碑不斷，片中飾演金柱赫的女人、會長夫人的陳瑞妍，更成為近日網友熱門討論演員，片中她是毒販頭子的夫人，也是一名毒品上癮者，帥氣、瘋狂又美艷，與金柱赫兩人就像是《自殺突擊隊》中的小丑與小丑女是絕配，充滿化學效應，毒辣又性感，狂暴又神經質。

其實陳瑞妍會參演《信徒》，是因為好友韓孝周的推薦，進而參加試鏡，她精心打扮後就像是劇中角色寶玲一樣的登場，以毛骨悚然的表情，以及瑜珈表演，吸引了導演的心。由於吸食冰毒等毒品，部分肌肉會收縮，所以已經很纖瘦的陳瑞妍，更為電影減重6公斤，她表示，「為了成為能特別凸顯肌肉的身材，特別減重了6公斤，減脂限水的減重，十分辛苦。」而韓國影評與網友均對她的這種真實演技，讚譽有加，從外貌到內在，活脫脫成了毒癮者，更評她是本片的壓軸。