吳宗憲不識「都教授」、「雷神索爾」　主持亂問超尷尬

真的是「本土」天王！主持人吳宗憲（憲哥）在演藝圈打滾多年，主持功力自然不在話下，見過許多大場面的他竟也有出糗的時候，他透露2015年赴澳門主持有「華語奧斯卡」之稱華鼎獎，因為主辦單位來不及準備腳本和貴賓資料給他，讓吳宗憲只能硬著頭皮上場，沒想到在訪問時竟完全不認識「都教授」金秀賢，甚至還把「雷神索爾」克里斯漢斯沃誤認為工作人員！

吳宗憲近日在《綜藝大熱門》中談起主持大型典禮的糗事，自招2015年接下華鼎獎主持棒，坦言平時就不太熟悉明星藝人，加上當天因主辦單位疏失，導致他沒事先做功課，讓他在訪問一位身材高瘦的男明星時，先丟了一句：「第一次來到澳門嗎？」對方以韓文回答，他才趕緊以英文解套，一陣尷尬過去後，吳宗憲才知道這位明星是韓星金秀賢。



▲好萊塢男星克里斯漢斯沃。（圖／翻攝克里斯漢斯沃臉書 , 2018.06.21）

接著他看見一位身材魁武的西裝男向他走來，吳宗憲以為是要來搬機器的工作人員，一度要請對方離開，結果台下的主辦單位用唇語示意吳宗憲訪問西裝男，他只好用英文與對方哈拉，直到不知要聊什麼，吳宗憲就請對方進入會場，後來才知道西裝男是好萊塢知名男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），還好對方後來又再度出場，吳宗憲趕緊補上一句：「你的槌子呢？」巧妙地化解尷尬氣氛，隔天當地媒體給吳宗憲的主持評價為「神來一筆、游刃有餘、非常自然」，讓他笑說因為自己誰都不認識啊！



▲吳宗憲在節目上大爆主持糗事。（圖／翻攝《綜藝大熱門》臉書 , 2018.06.21）