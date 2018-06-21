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「來高雄乾杯」　高市觀光局邀全台遊客來高雄自由行

記者許高祥／高雄報導2018/06/21 18:56
▲高市觀光局舉辦2018來高雄乾杯活動。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.21）
▲高市觀光局舉辦2018來高雄乾杯活動。（圖／高市觀光局提供 , 2018.06.21）

暑假即將到來，高雄市政府觀光局用「飲料」做為今年夏天主題，推出「來高雄乾杯 開喝全攻略」，結合人氣飲品並推薦六條適合自由行旅客吃吃喝喝的美食遊程，並邀請人氣部落客「跟著左豪吃不胖」撰文，邀請全台民眾今夏「來高雄乾杯」。

局長曾姿雯說，國際知名旅遊城市的共通性就是，代表性景點、購物方便，還有最重要的一點「在地美食」，高雄除了天氣好、交通便利、景點多元、還有多類型的購物環境與住宿選擇，重點是價格相較於東南亞其他城市來的平易近人，美食是全世界共通語言，更是吸引日本、香港等最大客源市場的主要因素。

曾姿雯於記者會上也詳細介紹高雄迎接暑假的主題活動，包括6月24日本周日崗山之眼將舉辦仲夏音樂會，首次於夜間開放天空廊道；6月30日下周六即將登場的「愛河水漾嘉年華」，有來自各方的好手將在愛河水上唱情歌、岸邊的市集有啤酒美食、更不能錯過水上趣味活動，歡迎大家來盪鞦韆跳愛河；7月7日壽山動物園夜間大型活動，有最受小朋友喜愛的YOYO家族；7月14日「旗津黑沙玩藝節」盛大開幕，邀請大家當天來參加淨灘電音趴；8月10日是「海尼根城市滑水道」，整個暑假高雄活動滿滿，許多旅館都有暑期優惠專案，邀請全台的民眾來高雄過暑假。

曾姿雯補充說明，本次活動並設計有「乾杯開喝翻翻樂」及「遊程特派美美拍」兩項抽享活動，獎項有電影票、好玩卡、雙層巴士搭乘券等等，高雄的夏天繽紛多彩，結合產業界的力量，相信暑假能吸引許多觀光客到訪。


 

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關鍵字自由行美食暑假海尼根城市滑水道
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