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娛樂

金曲29／台灣有嘻哈！　劉福助神尬麻吉弟弟、葛仲珊

記者徐郁雯／台北報導2018/06/23 22:54
▲劉福助也參與「台灣早就有嘻哈」演出。（圖／台視提供，2018.06.23）
▲劉福助也參與「台灣早就有嘻哈」演出。（圖／台視提供，2018.06.23）

頑童MJ116獲得本屆「最佳演唱組合」，他們領獎時，表示：「今天雖然是我們頑童得這個獎，還有很多人為嘻哈音樂努力，這個獎是我們一起撐起的。」而後也說，因為台灣是華語音樂的發源地，所以大家都是朝著同個信念努力，並由熊仔、葛西瓦、麻吉弟弟、葛仲珊以及資深歌手劉福助演出「台灣早就有嘻哈」。

熊仔的快嘴功力，在嘻哈界擁有一席之地，由他打頭陣，說出自己的心聲「終於輪我走紅毯」，獲得網友一致好評。接著葛西瓦在Rap中，融入原住民語言，表演層次豐富，具有震撼力。再來是麻吉弟弟登場，他唱著自己從13歲開始接觸嘻哈，如今已經長到186公分，穩健台風、讓許多網友盛讚：「麻吉弟弟很可以！」、「麻吉弟弟好強。」


▲麻吉弟弟歌唱功力精湛。（圖／台視提供，2018.06.23）


▲葛西瓦演出「台灣早就有嘻哈」。（圖／台視提供，2018.06.23）

最後是金曲常客葛仲珊演出，將現場氣氛炒到最高，隨後有一輛三輪車推出，劉福助驚喜從車上下來，並用台語唱著Rap，讓粉絲超驚豔，紛紛直呼：「劉福助大哥6666。」、「劉福助太猛了！」最後熊仔、葛西瓦、麻吉弟弟、葛仲珊與劉福助一同高歌，頗有文化傳承、融合的意味，更與表演主旨「台灣早就有嘻哈」相當吻合，讓人回味無窮。


▲葛仲珊熱愛嘻哈音樂。（圖／台視提供，2018.06.23）


▲劉福助也參與「台灣早就有嘻哈」演出。（圖／台視提供，2018.06.23）

關鍵字台灣早就有嘻哈熊仔葛西瓦葛仲珊麻吉弟弟劉福助金曲29
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