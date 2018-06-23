金曲29／台灣有嘻哈！　劉福助神尬麻吉弟弟、葛仲珊

頑童MJ116獲得本屆「最佳演唱組合」，他們領獎時，表示：「今天雖然是我們頑童得這個獎，還有很多人為嘻哈音樂努力，這個獎是我們一起撐起的。」而後也說，因為台灣是華語音樂的發源地，所以大家都是朝著同個信念努力，並由熊仔、葛西瓦、麻吉弟弟、葛仲珊以及資深歌手劉福助演出「台灣早就有嘻哈」。

熊仔的快嘴功力，在嘻哈界擁有一席之地，由他打頭陣，說出自己的心聲「終於輪我走紅毯」，獲得網友一致好評。接著葛西瓦在Rap中，融入原住民語言，表演層次豐富，具有震撼力。再來是麻吉弟弟登場，他唱著自己從13歲開始接觸嘻哈，如今已經長到186公分，穩健台風、讓許多網友盛讚：「麻吉弟弟很可以！」、「麻吉弟弟好強。」