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金曲29／陳奕迅奪「年度專輯獎」　林俊傑入圍6項槓龜

記者徐郁雯／台北報導2018/06/24 00:19
▲Jerald（左）、陳奕迅領「年度專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）
▲Jerald（左）、陳奕迅領「年度專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

第29屆金曲獎於今（23）日晚間完美落幕，首度擔綱典禮主持人的金曲歌王蕭敬騰表現得可圈可點，不僅唱歌功力精湛，主持也一把罩，堪稱是十項全能。其中「年度專輯獎」由那英、庾澄慶頒發，得獎的是陳奕迅《C'mon in~》，他也邀請專輯製作人Jerald上台，兩人都相當欣喜。

陳奕迅開心直呼：「我超時了，我會在演唱會補給你們，我今天帶著沒什麼包袱的心情來參加聚會，其實真的很不好意思，沒做什麼、卻拿了很多東西走，所以我會回來這舞台，實實在在唱歌給大家聽，很榮幸與這麼多優秀的音樂人合作這張專輯。」


▲蕭敬騰擔綱金曲獎主持人。（圖／台視提供，2018.06.23）


▲那英、庾澄慶共同頒獎。（圖／台視提供，2018.06.23）

本屆金曲獎除了找來蕭敬騰擔綱主持，在入圍者介紹的部分，也改由動作製作人像影像，頗具巧思。今年金曲獎也有著「傳承」意味，除了在「台灣早就有嘻哈」中，找來劉福助搭配麻吉弟弟、葛仲珊等人。「最佳國語女歌手」也由徐佳瑩打敗張惠妹、彭佳慧等人，奪得后冠，而後也獲得「最佳國語專輯」，順利抱回2大獎，相當風光。


▲徐佳瑩抱走「最佳國語專輯獎」。（圖╱NOWnews攝影中心，2018.6.23）

「最佳國語男歌手」由陳奕迅獲得，同時也是陳奕迅第3座金曲歌王獎座，他也以《C'mon in~》這張專輯獲得「年度最佳專輯」。以《偉大的渺小》風光入圍6項的林俊傑，則全部槓龜，但他在現場演出的精湛功力，獲得網友滿滿好評。


▲Jerald、陳奕迅領「年度專輯獎」。（圖／台視提供，2018.06.23）

許郁瑛則以《happened, happening》獲得「演奏類最佳專輯製作人獎」、「演奏類最佳專輯獎」、「最佳演奏錄音專輯獎」，堪稱是最大贏家。此外，盧廣仲以〈魚仔〉獲得「最佳作曲人獎」、「年度歌曲獎」；茄子蛋以《卡通人物》獲得「最佳台語專輯獎」、「最佳新人獎」各抱回2獎座。


▲許郁瑛三度上台領獎。（圖／台視提供，2018.06.23）


▲第二十九屆金曲獎《 年度歌曲獎 》、《 最佳作曲人獎 》得獎者盧廣仲。（圖／NOWnews攝影中心，2018.6.23）


▲茄子蛋抱走第29屆金曲獎「最佳台語專輯」。（圖／NOWnews攝影中心 , 2018.06.23）

關鍵字金曲獎金曲29陳奕迅《c'mon in~》
金曲29／徐佳瑩得最佳國語專輯第二十九屆金曲獎得獎者

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