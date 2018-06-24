「12年前沒人看好！」陳菊：我在市長任內徹底改變高雄

昨（23）日晚間，民進黨台北市長參選人姚文智在民進黨中央黨部前舉行大型造勢晚會，總統府秘書長陳菊特地在當晚從高雄趕回台北壓軸站台；她在演說中表示「白色力量越來越讓人民失望！」更舉自己為例，表示她 12 年前參選高雄市長時，沒人看好她會當選，不過她在高雄市長 12 年任內，徹底改變了高雄。

陳菊提到，4 年前，民進黨在台北市與白色力量合作，期待打倒國民黨，而白色力量果然打倒了國民黨，但是「白色力量帶給台北市民是什麼？中間的力量真的有帶領台北市更團結和諧、大步向前嗎？」、「白色力量越來越讓人民失望！」她更接著指出，許多對民進黨有期待的人都說，這次台北市長選舉，民進黨不能缺席，要推出有理想的新世代，因此姚文智在眾人的期待下承擔責任、站出來。



▲民進黨提名台北市長參選人姚文智（右）首場名為「首都大步走 國家向前行」的造勢晚會 23 日登場，總統府資政史明（左）現身，並親自登台致贈紅包，姚文智與總統府秘書長陳菊（右 2）也上前攙扶史明。中央社記者郭日曉攝 107 年 6 月 23 日

陳菊更以自己為例，她表示姚文智這次參選，就像她自己 12 年前剛回到高雄選舉一樣，不被各界看好，不過在當選後，她在高雄市長 12 年任內，卻徹底改變了高雄！桃園市長鄭文燦在 3 年前選舉時，也一樣不被看好，大家對他的信心不夠，不過如今的執政表現大家都很稱讚。

「鄭文燦和姚文智一樣的世代，學運世代，他們都要承擔責任！」陳菊最後也拜託大家給姚文智機會，因為姚文智的政治人格值得信賴，這次選舉支持姚文智，支持台灣價值。