NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈三昧堂布袋戲偶現身大阪 日人驚豔考取飲料調製證照　大二生出國實習台灣大寬頻500M上網$799
地方

影／全國首創社區世代共融空間　「聚樂部」打破世代隔離

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/25 15:24
▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）
▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

 屏東基督教醫院與7-ELEVEN「把愛找回來」公益專案合作，結合屏基新宿舍大樓一樓以及勝利之家空間，打造全國第一個「社區多世代共融空間」。集合照顧pizza & cafe、水中運動場、集會堂、益康花園及遊戲場等場地空間，滿足每個世代、不同族群的需要，不管是親子、年輕人、長輩、身心障礙者，在這裡進行跨世代交流，讓社區每一個人互相扶持、互相照顧。

屏基在籌備期間，在咖啡館外掛上帆布條，讓鄰里居民一起票選選出空間名稱，讓居民有參與感。今（25日）舉辦開幕活動，屏基院長余廣亮邀請屏東縣長潘孟安一起揭曉命名票選結果—「聚樂部」，希望街坊鄰居可以保持熱絡互動、快樂相聚在一起。縣長潘孟安期許「聚樂部」能夠照顧每個鄉親的多元需求，長者可以得到關照、青年得以發揮所長、幼童能夠快樂成長、身心障礙者可以無礙參與社會，實現屏東縣「安居大社區」的願景目標。


▲全國第一個「社區多世代共融空間」水中運動場。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）


▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

余廣亮表示，屏基與7-ELEVEN合作「及早救智」計畫零錢捐募款的支持下，得以連結勝利之家的場地，打造這座全國第一個「社區多世代共融空間」，打破過去隔離不同福利服務對象的模式，老人不再只有長青學苑、社區關懷據點，婦女親子不只有婦女福利中心、親子館，身心障礙者則不會無處可去，提供給社區不同世代共享、共用的空間。


▲全國第一個「社區多世代共融空間」無障礙遊戲場。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）


▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

屏基在服務過程中發現，失智症長輩大多住在家裡，除了去長照單位接受照顧以外，在社區中卻沒有友善接納的空間得以生活，因此一同發想打造「聚樂部—社區多世代共融空間」。例如在益康花園，由治療師提供園藝輔療課程，花圃的通用設計讓社區民眾、長輩、兒童、身心障礙者都可以參與交流，了解並尊重不同族群的獨特性，建立彼此的友善認識與情感連結，最後促成多世代共融，讓社區居民擁有足夠的能力彼此扶助相伴。


▲屏基院長余廣亮邀請縣長潘孟安一起揭曉命名票選結果—「聚樂部」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

在「聚樂部」的集客站咖啡館，則可以創造身心障礙者、青年人、銀髮族的工作機會，透過學習烘焙及咖啡培養專長。目前咖啡館由勝利之家的膳工坊經營，供應pizza、輕食、飲品，由老師依照三位輕度智能障礙青年的不同特質，安排工作任務，為客人製作餐點及出餐。負責外場的阿勝（化名），因個性喜愛熱鬧，較能與陌生人接觸互動，擔任外場服務生對他來說得心應手；阿鎮與小俐（化名），對人際互動較有障礙，但做事專注細心，就十分適合餐點製作的任務。


▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

關鍵字聚樂部世代共融及早救智集合照顧身心障礙屏基
民調林佳龍連任　盧陣營：現況表象台中花博外埔園區「田園景牆」

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan