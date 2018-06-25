影／全國首創社區世代共融空間　「聚樂部」打破世代隔離

屏基在籌備期間，在咖啡館外掛上帆布條，讓鄰里居民一起票選選出空間名稱，讓居民有參與感。今（25日）舉辦開幕活動，屏基院長余廣亮邀請屏東縣長潘孟安一起揭曉命名票選結果—「聚樂部」，希望街坊鄰居可以保持熱絡互動、快樂相聚在一起。縣長潘孟安期許「聚樂部」能夠照顧每個鄉親的多元需求，長者可以得到關照、青年得以發揮所長、幼童能夠快樂成長、身心障礙者可以無礙參與社會，實現屏東縣「安居大社區」的願景目標。

屏東基督教醫院與7-ELEVEN「把愛找回來」公益專案合作，結合屏基新宿舍大樓一樓以及勝利之家空間，打造全國第一個「社區多世代共融空間」。集合照顧pizza & cafe、水中運動場、集會堂、益康花園及遊戲場等場地空間，滿足每個世代、不同族群的需要，不管是親子、年輕人、長輩、身心障礙者，在這裡進行跨世代交流，讓社區每一個人互相扶持、互相照顧。



▲全國第一個「社區多世代共融空間」水中運動場。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）



▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

余廣亮表示，屏基與7-ELEVEN合作「及早救智」計畫零錢捐募款的支持下，得以連結勝利之家的場地，打造這座全國第一個「社區多世代共融空間」，打破過去隔離不同福利服務對象的模式，老人不再只有長青學苑、社區關懷據點，婦女親子不只有婦女福利中心、親子館，身心障礙者則不會無處可去，提供給社區不同世代共享、共用的空間。



▲全國第一個「社區多世代共融空間」無障礙遊戲場。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）



▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

屏基在服務過程中發現，失智症長輩大多住在家裡，除了去長照單位接受照顧以外，在社區中卻沒有友善接納的空間得以生活，因此一同發想打造「聚樂部—社區多世代共融空間」。例如在益康花園，由治療師提供園藝輔療課程，花圃的通用設計讓社區民眾、長輩、兒童、身心障礙者都可以參與交流，了解並尊重不同族群的獨特性，建立彼此的友善認識與情感連結，最後促成多世代共融，讓社區居民擁有足夠的能力彼此扶助相伴。



▲屏基院長余廣亮邀請縣長潘孟安一起揭曉命名票選結果—「聚樂部」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）

在「聚樂部」的集客站咖啡館，則可以創造身心障礙者、青年人、銀髮族的工作機會，透過學習烘焙及咖啡培養專長。目前咖啡館由勝利之家的膳工坊經營，供應pizza、輕食、飲品，由老師依照三位輕度智能障礙青年的不同特質，安排工作任務，為客人製作餐點及出餐。負責外場的阿勝（化名），因個性喜愛熱鬧，較能與陌生人接觸互動，擔任外場服務生對他來說得心應手；阿鎮與小俐（化名），對人際互動較有障礙，但做事專注細心，就十分適合餐點製作的任務。



▲全國第一個「社區多世代共融空間」提供給社區不同世代共享、共用的空間。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.25）