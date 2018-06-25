NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈八德地政復興衛生所　獲政府服務獎山坡地檢討　水利局7月辦展示審議台灣大寬頻500M上網$799
生活

拚轉型！小米赴港 IPO　靠硬體用戶發展軟體事業

記者易皓瑜／台北報導2018/06/25 19:17
▲小米旗下業務分為硬體、新零售、互聯網。（圖／翻攝 小米）
▲小米旗下業務分為硬體、新零售、互聯網。（圖／翻攝 小米）

小米於今( 25 )日上午9時正式於香港聯合交易所主板上市，股份代號為 1810。本次小米發行 21.8 億股，發行股價 17 港元（約新台幣 65.65 元）至 22 港元（約新台幣 84.96 元），預計募資 47 億至 61 億美元（約新台幣 1,424 億元到 1,848 億元），估值則達 550 億美元到 700 億美元（約新台幣 1.6 兆元到 2.1 兆元），並將於 7 月 9 日正式掛牌。 

面對外界質疑手機銷售市場是否趨疲軟，小米於招股記者會回應，去年（ 2017 ）共銷售 9,000 萬支手機，未來幾年仍會持續緩步成長。小米創辦人兼董事長雷軍稱，小米是家融合硬體、新零售、互聯網的「鐵人三項」企業，硬體銷售約佔小米七成總營收，其餘 IoT 與電商則佔三成。

而透過硬件銷售積累軟體用戶，將拓展小米於物聯網、廣告及內容服務上的業務，藉建立硬體互聯網，其廣大用戶將轉化為軟體服務的金源，將旗下 19 億的月活躍用戶「兌現」。此外，小米加碼承諾硬體利潤率將不超過 5%，一旦超過 5%，將把多出的利潤回饋給消費者，全力扭轉外界對小米僅是手機製造商的印象。 

而隨小米 IPO 也帶動台灣供應鏈包括鴻海旗下富智康、英業達、聯發科、友達等股價行情上漲。此外，小米本次 IPO 也是港交所歷史上首件「同股不同權」的上市公司。 

關鍵字小米ipo同股不同權香港聯合交易所雷軍米家miui
香港迪士尼獨家　達菲熊新好友登場

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan