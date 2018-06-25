拚轉型！小米赴港 IPO　靠硬體用戶發展軟體事業

小米於今( 25 )日上午9時正式於香港聯合交易所主板上市，股份代號為 1810。本次小米發行 21.8 億股，發行股價 17 港元（約新台幣 65.65 元）至 22 港元（約新台幣 84.96 元），預計募資 47 億至 61 億美元（約新台幣 1,424 億元到 1,848 億元），估值則達 550 億美元到 700 億美元（約新台幣 1.6 兆元到 2.1 兆元），並將於 7 月 9 日正式掛牌。

面對外界質疑手機銷售市場是否趨疲軟，小米於招股記者會回應，去年（ 2017 ）共銷售 9,000 萬支手機，未來幾年仍會持續緩步成長。小米創辦人兼董事長雷軍稱，小米是家融合硬體、新零售、互聯網的「鐵人三項」企業，硬體銷售約佔小米七成總營收，其餘 IoT 與電商則佔三成。