要愛爾達世足賽免費授權　有線電視寬頻產業協會超扯

台灣有線電視寬頻產業協會今發佈新聞稿，並指稱愛爾達電視台高價搶奪世足賽賽事，犧牲觀眾原本就可「免費」收看國際賽事的權益，對此，愛爾達電視台也發出聲明，強調有線電視業者應該要遵循商業規則。

以下為愛爾達電視聲明稿 ：

針對台灣有線電視寬頻產業協會發佈新聞稿，指摘本公司高價搶標國際重要賽事，犧牲且剝奪了台灣絕大多數觀眾原本可免費、方便收看國際重要賽事的基本權益。並呼籲主管機關出面協調，讓此次世足賽取得愛爾達授權16強賽事的華視，可立即播出本屆世足賽的所有賽事一案，特提出如下之聲明：

一、世足賽係國際賽事，歷次賽事台灣國家隊並未進入32強，因此也無全民收視的議題，賽事的轉播授權本由電視業界依市場機制決定，其他國家亦是如此。國際賽事轉播係頻道商基於其商業經營之利益考量引進，非屬全體國民收視權益，各媒體電視台亦應透過商業協商獲取轉播授權，有線電視業者亦是商業環境的一員，應遵循商業規則。

二、商業談判無需主管機關出面協調，任何無線、有線電視台想要播出世足賽事者，皆可向本公司提出授權洽商事宜，但自本公司取得FIFA授權以來，並無電視台正式表達轉播意願。即便華視也是在本公司積極洽商後，方同意轉播16強賽事。儘管世足熱度已漸漸升溫，依然未見有線電視平台向本公司提出版權洽商，反而以「擴大」華視轉播權為訴求，殊為罕見。

三、台灣有線電視寬頻協會以「全民收視權益」為訴求，呼籲政府主管機關出面協調，介入商業行為，透過無線電視台的必載規定，將使得有線電視平台獲得免費播映，費用則由政府或無線電視台買單，此舉不符一般商業行為。

誠摯呼籲，對世足轉播有興趣的系統平台業者應循商業機制洽本公司進行授權合意，以提供有線電視平台「已付費用戶」看的權利，善盡平台服務之責。如同MOD平台，針對付費的用戶，提供好看的賽事內容並創造好的觀賞體驗。

愛爾達電視是台灣本土原生的中型企業，會虛心接受各方指教，同時也會為愛爾達所有股東及員工持續堅持並認真努力的經營，創造股東、員工、客戶三贏，並善盡企業社會責任，回饋社會。