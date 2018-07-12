我國空軍的 F-16A/B 型機隊，目前正在漢翔公司進行首批 4 架的 F-16V 腹蛇（Viper）戰機的性能提升。東歐國家斯洛伐克將採購 14 架F-16V戰機，由於當初 F-16V 戰機的研發計畫由中華民國空軍出資，因此這筆軍售，台灣屆時可獲得分紅。

根據美國「國防新聞」( Defense News )網站報導，斯洛伐克空軍決定採購14架洛克希德馬丁公司生產的F-16V戰機，以取代米格-29( MiG-29 )戰機，斯國國防部表示，希望戰機能在 2040 年之前交付完畢，但其聲明未提到合約金額，不過俄羅斯媒體指出，總金額約 13 億美元( 約399億台幣)。

這起採購案中，洛馬的最大競爭對手為瑞典紳寶( SAAB )公司生產的 JAS-39 獅鷲( Gripen）戰機。據了解，洛馬之所以獲選，主因是提出的價格較低。前蘇聯華沙集團國家加入北約後，紛紛淘汰俄系戰機，採購歐美國家生產的戰機，匈牙利和捷克選擇JAS-39，波蘭則選擇F-16。

洛克希德馬丁在 2012 年宣佈將研製 F-16 戰鬥機的新型號—F-16V，V是英文單詞「Viper」（腹蛇）的英文縮寫，新型號將裝備AN/APG-83型主動相控陣列（AESA）雷達、新型機載電腦、Link-16資料鏈加強通訊能力，並對飛行員座艙進行修改。F-16V 戰機性能提升計畫，原本將由台灣與美國出資，但是美國空軍後來放棄升級計畫，由我國出資 38 億美元，因此依照合約，未來任何國家採購或升級 F-16V 戰機，台灣都可得到分紅。

我國空軍展開「鳳展專案」，耗資 1,100 億元，將現有的 144 架 F-16A/B 升級至 F-16V，並採購 AIM-9X 飛彈。升級案於2017年1月開始由漢翔公司執行性能提升，每年約25至28架。首架F-16V於去年底出廠，今年 6 月有航迷在台中清泉崗基地拍攝到 F-16V 進行跑道高速滑行測試。在洛馬人員協助下，預計今年底前可完成全機全裝備驗證。