18年前撰文批張昭雄　扁暗批柯P說自己

勇弟：媒體報導，台北市長柯文哲近日與親民黨主席宋楚瑜合體，並力挺親民黨、無黨籍議員組成的「台北監督連線」。但作家廖千瑤爆料，柯文哲18年前曾撰文批評宋楚瑜、張昭雄「為了虛幻的名位、眾叛親離」。柯文哲受訪時直言，自己2000年是支持阿扁，當時他還是扁陣營負責在醫界跑腿，那時看到電視得知宋張配嚇到。這篇柯文哲投書，發表在2000.2.28《自由時報》批評宋楚瑜、張昭雄的文章，提到「張昭雄如果為了副總統的名位，可以放棄自己一生的理念，讓那些你交代做事的手下陷於進退兩難，而自己投奔敵營追求榮華富貴去了，我們又怎能相信他日你不會為了『國家副主席』另一個更高的名位，而背叛台灣人民？」

有網友翻出台北市長柯文哲18年前的舊文，以「為了虛幻的名位、眾叛親離」為標題，內容大肆痛批親民黨副主席張昭雄。對此，前總統陳水扁今（23）日在［新勇哥物語］發文指出，他不認為張昭雄有什麼大不了的不對，甚至還說「我滿同情張昭雄的！」不過扁也暗批柯表示，「柯文哲18年前對張昭雄的為文批判，18年後好像在説自己嗎？」

勇哥：阿扁當年也覺得不可思議。因為為了延攬曾任長庚醫院院長，時任長庚大學校長張昭雄，來負責召集醫療小組，幫忙擬定醫療政策白皮書，阿扁還親自出面邀請，張昭雄也開過二次小組會議，之後卻被宋楚瑜發表為副手搭檔，引發醫界譁然及議論。阿扁雖然錯愕，也只能尊重與祝福。

勇弟：其實台塑集團董事長王永慶非常肯定阿扁擔任立委期間的用心問政，以及台北市長任內的認真魄力，在在顯現推動政治改革的高度熱情，並特地為阿扁參選總統的選舉書《台灣之子》作序。而長庚醫院也成立了全國第一個醫界扁友會。阿扁對王永慶董事長心存感激，如果台塑集團還有其他考量，另外支持民調最高的宋楚瑜也無可厚非。何況王董事長為阿扁新書寫序在1999年11月，當時921百年大震還在救災，選舉活動停止，連戰多一個全國救災總指揮，每天都是他的新聞，阿扁民調從第二跌至第三，算是「921政治受災戶」。

勇哥：阿扁認為人各有志，每個人都有獨立思考和不同的政治選擇權利，夫妻或父子都不一定支持同一個候選人了，台塑集團內部會有不同的支持對象，這是再自然不過了！正如2010年蔡英文決定參選新北市長，也邀請很多學者專家或過去的閣員同仁來跟她報告不同領域的市政議題，侯友宜也是其中的一個，負責報告治安問題。可是報告完沒多久，侯友宜就被朱立倫發表為副手了！

小勇：可能是受到儒教思想影響，在台灣參加政黨如果換來換去，會被人家譏為「變色龍」，或「背叛」。但在美國，雷根總統從民主黨變成共和黨。川普參加政黨猶如走馬燈，先是民主黨再共和黨，接著是改革黨再民主黨，最後是共和黨再無黨，現在是共和黨。但一點也不影響川普從政治素人的商人一路當到總統。

勇哥：沒錯。我不認為張昭雄有什麼大不了的不對，他為宋楚瑜出錢出力，後來甘被宋楚瑜利用，終致拋棄，什麼也沒有得到。「我滿同情張昭雄的！」柯文哲18年前對張昭雄的為文批判，18年後好像在説自己嗎？