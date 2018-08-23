希望小舖義賣腳踏車　民眾熱烈

嘉義市環保局捐給再耕園「希望小舖」的60台二手腳踏車，23日在再耕園友忠路停車場舉行，短短不到1個鐘頭就賣出40台，尚未賣出的腳踏車則會放在希望小舖，有需要的民眾可以前往選購。售出價格自350元到1500元不等，由出價高者得標，參加活動的民眾有學生、家庭主婦、也有民眾標購數台，準備要送給家庭經濟較困難的孩子。

嘉義市政府環境保護局孫意惇科長表示，為持續推廣惜物愛物理念，今年持續利用回收廢棄腳踏車進行修繕再利用，已修繕207輛二手腳踏車，這次先捐出共126輛給嘉義市6個社福團體，包括再耕園希望小舖、嘉義市聲暉協進會、家扶基金會嘉義分事務所、嘉義市新世界自立生活協會、盲人福利協進會、嘉義市殘障者服務協會，除了讓資源循環利用外，更重要的是，可以藉此機會為需要幫助的朋友們送上溫暖，讓愛繼續循環。