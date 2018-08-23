影／屏東豪雨今晚停班停課　潘孟安視察萬年溪整治工程

受到熱帶性低氣壓影響，屏東縣今（23）日一早雨勢滂沱，枋寮、東港居民更在臉書上直呼「刮颱風了！」由於各地雨勢不斷，屏縣府豪雨應變中心下午14時由三級提升二級開設，並於今日晚上因已達停止上班上課之標準，宣布晚上1800以後停班停課。
屏東縣清晨下起傾盆豪雨，烏雲密布，持續下不停，伴隨呼呼風聲，宛如颱風天。上午10時以後各地傳出積水災情，道路封閉，屏東市區中正路段一度宣洩不及淹水20公分，但很快就消退。另外，台29線萬大大橋橋下路段淹水約達50公分，上午11時雙向封閉，雙向道路封閉，下午3時恢復雙向通車。
▲屏東市萬年溪上游整治工程。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.23）
離島小琉球下暴雨，公民營交通船全停航。牡丹水庫並自上午11時起開始調節性放水，放水量每秒30立方公尺，並視集水區降雨情況調整放水量，已通知水庫下游民眾遠離河道，以免發生危險。
▲屏東市萬年溪下游、殺蛇溪匯流處溪水暴漲緊逼警戒線。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.23）
中央氣象局資料屏東累積雨量達300毫米，潘孟安縣長表示，依據氣象團隊資訊，此波熱帶性低氣壓進入陸地有滯留現象，降雨時間將拉長至明後天(24-25日)，對屏東縣可能帶來較大量的降雨威脅，請鄉親務必嚴加防範。潘孟安隨即於下午3點半會同屏東市代理市長程清水、縣府水利處長等人，至屏基對面視察萬年溪整治工，指示施工單位務必防範工程進行中，對附近低窪地區造成淹水。
▲屏東縣長潘孟安會同屏東市代理市長程清水視察萬年溪整治工程。（圖／記者陳宗傑攝,2018.08.23）
屏東縣政府宣布，由於各地雨勢持續，縣府人事處已收到佳冬農工下午停課申請。人事處表示，轄內機關學校，如因降雨量大，導致交通、水電中斷，有安全之虞，可填寫停止上班上課通報單；鄉鎮公所部分，則依停班停課作業規定，通報縣府核備。