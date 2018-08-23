影／屏東豪雨今晚停班停課　潘孟安視察萬年溪整治工程

受到熱帶性低氣壓影響，屏東縣今（23）日一早雨勢滂沱，枋寮、東港居民更在臉書上直呼「刮颱風了！」由於各地雨勢不斷，屏縣府豪雨應變中心下午14時由三級提升二級開設，並於今日晚上因已達停止上班上課之標準，宣布晚上1800以後停班停課。

屏東縣清晨下起傾盆豪雨，烏雲密布，持續下不停，伴隨呼呼風聲，宛如颱風天。上午10時以後各地傳出積水災情，道路封閉，屏東市區中正路段一度宣洩不及淹水20公分，但很快就消退。另外，台29線萬大大橋橋下路段淹水約達50公分，上午11時雙向封閉，雙向道路封閉，下午3時恢復雙向通車。