王力宏兒子出生　陳建州準備這個送給他

第3屆微風信義之夜今（24）日登場，郭源元、陳若穎、宋蘋恩、書那娜、蜜多麗、孫芸芸、王思平、莫允雯、陳建州與玖壹壹皆出席，現場星光熠熠，而郭源元帶了8位舞者，表演起南韓夯團BTS的〈MIC Drop〉，現場氣氛嗨翻天。
每年的微風之夜孫芸芸都會參與，受訪時透露前幾天逛百貨買精品，很享受跟大家購物的感覺，也表示近期迷上復古的圓點洋裝，很符合自己的風格。身為微風董娘的她，也表示常跟顧客聊天，若對方只要開心，就會願意掏更多錢購物，這正是她的銷售技巧，當然孫芸芸是希望顧客在沒有壓力的情況下，開心的買東西。
首次出席此活動的陳建州，表示一直是精品愛好者，但以前不敢走近店面看，目錄也都直接跳過，原來是因為衣服版型偏瘦，自己體型不適合，沒想到品牌卻邀他來參加，讓他非常開心。而談到好友王力宏喜獲三寶，表示自己有雙胞胎兒子，以後有問題都能向他討教，最後問到打算送什麼禮物？陳建州幽默的向鏡頭手比愛心，未正面給出答案。
▲孫芸芸出席微風信義之夜。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）
▲莫允雯出席微風信義之夜。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）
▲玖壹壹出席微風信義之夜。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）
▲郭源元出席微風信義之夜。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）
▲書那娜出席微風信義之夜。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）
▲蜜多麗出席微風信義之夜。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）
▲林葉亭出席微風信義之夜。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.24）