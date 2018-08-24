王力宏兒子出生　陳建州準備這個送給他

第3屆微風信義之夜今（24）日登場，郭源元、陳若穎、宋蘋恩、書那娜、蜜多麗、孫芸芸、王思平、莫允雯、陳建州與玖壹壹皆出席，現場星光熠熠，而郭源元帶了8位舞者，表演起南韓夯團BTS的〈MIC Drop〉，現場氣氛嗨翻天。

每年的微風之夜孫芸芸都會參與，受訪時透露前幾天逛百貨買精品，很享受跟大家購物的感覺，也表示近期迷上復古的圓點洋裝，很符合自己的風格。身為微風董娘的她，也表示常跟顧客聊天，若對方只要開心，就會願意掏更多錢購物，這正是她的銷售技巧，當然孫芸芸是希望顧客在沒有壓力的情況下，開心的買東西。