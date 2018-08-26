影／情牽嘉南祈福音樂會　慈濟為南台灣水災地區民眾祈福

農曆七月在佛教而言是吉祥月，也是佛陀的歡喜月，更是眾生的報恩月，慈濟基金會彰化分會26日在南興國小舉辦「七月吉祥月祈福音樂會」，近千位彰化市鄉親一起為823南台灣水災地區的民眾祈福，共同祈求風調雨順、家庭和諧、諸事平安。

26日祈福會的主題是「七月吉祥 感恩 孝親 祈福會」祈福會在彰化市長邱建富帶領全體虔誠唱誦「爐香讚」莊嚴殊勝氛圍中揭開序幕，彰化縣長魏明谷期望透過此活動，宣導正信觀念之外，並祈求眾生平安、歡喜吉祥。



▲慈濟基金會彰化分會在南興國小舉辦「七月吉祥月祈福音樂會」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

魏明谷表示，七月在佛教來講是吉祥月，佛教的教義與時俱進，和時代的觀念及世界的趨勢接軌，注重永續，所以也提倡吃素，吃素食可以減少地球暖化，現在地球面臨極端氣候，他也鼓勵大家一起思考如何使地球永續發展，不再暖化。



▲近千位彰化市鄉親一起為823南台灣水災地區的民眾祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

會場小圓桌上擺放著小紙條，要讓與會大眾可以寫上要被祝福的家人姓名，讓他們得以接受到所有人的祝福。慈濟向陽及延平社區關懷據點，「千歲團」長者表演活潑有活力台語經典老歌，「獨夜無伴守燈下，冷風對面吹，十七八歲未出嫁，見著少年家。果然標緻面肉白，誰家人子弟，想要問伊驚呆勢，心內彈琵琶……」。



▲慈濟基金會彰化分會在南興國小舉辦「七月吉祥月祈福音樂會」，為823南台灣水災地區的民眾祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

慈濟基金會公傳處志工劉桂梅表示，劉耀華因18日參與台中孝親祈福會「光目女救母」深深感動，今天也邀朋友一起來參與吉祥祈福會。劉耀華還帶來一千零八十顆蘋果與大眾結緣，更當下發願要來當志工。



▲慈濟基金會彰化分會在南興國小舉辦「七月吉祥月祈福音樂會」，近千位彰化市鄉親一起為823南台灣水災地區的民眾祈福。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

劉桂梅說，面對全球天災頻傳、祈福也把愛傳送到嘉南地區，風雨無情、人間有愛、慈濟有情、共聚善念讓困在水災中的災民早日重建家園。會後志工準備健康蔬食餐，藉此推廣蔬食，讓會眾明白素食除了可以吃得健康，也可以減碳並減緩地球暖化。