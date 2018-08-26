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分屍嫌遭起底！刺青師、外師淪殺人魔　買刀男住千萬豪宅

社會中心／新北報導2018/08/26 21:02
▲新北市警方持續偵辦加拿大男子慘遭分屍案，25日晚間將兩名嫌疑人移送檢方展開進一步偵辦，其中一名嫌疑人為美籍男子（左2）。中央社記者黃旭昇新北市攝107年8月25日
▲新北市警方持續偵辦加拿大男子慘遭分屍案，25日晚間將兩名嫌疑人移送檢方展開進一步偵辦，其中一名嫌疑人為美籍男子（左2）。中央社記者黃旭昇新北市攝107年8月25日

加拿大籍男子 Ryan 日前慘遭殺害分屍並棄置在永和中正橋旁河堤。警方追查後，逮捕 30 歲的非裔美籍男子 Ewart Odane Bent ，以及購買兇刀的 21 歲台灣籍吳姓男子，經新北地檢署複訊並向法院聲請羈押，裁定 Bent 收押禁見，吳男 30 萬交保並限制住居、出境出海。另外，俄羅斯籍凶嫌「孫武生」（ OZ ）飛往菲律賓藏匿，仍在逃亡中。


▲新北市警方持續偵辦加拿大男子慘遭分屍案，查獲一名美國籍男子（中）及一名涉嫌購買凶刀的男性，因兩人涉案重大，25 日晚間移送檢方偵辦。中央社記者黃旭昇新北市攝107年8月25日

經警方調查，死者 Ryan 和涉案的 Bent 、孫武生為舊識，因懷疑 Ryan 是警方線人出賣他們毒品交易，因此埋下殺機。本月上旬， 2 嫌以防身為由，請吳男購買 2 把開山刀，並在 21 日晚間於河濱公園持刀將人砍死，就地分屍並以預藏的塑膠袋將屍塊裝起棄置河中，隨後騎腳踏車逃逸。

警方 25 日晚間訊後依殺人罪嫌將 2 人移送新北地檢署偵辦，檢方認定凶嫌涉犯殺人罪嫌重大，有串供滅證、逃亡之虞，向法院聲押禁見，新北地院今（ 26 ）日晚間裁定 Bent 收押禁見，吳男 30 萬交保候傳，並限制住居、出境出海。另外，第 3 名凶嫌孫武生飛往菲律賓藏匿，仍在逃亡中。


▲新北市警方偵辦加拿大男子慘遭分屍案，以刀追人，25日有重大進展，晚間將一名涉嫌購買凶刀的男性（中）與另名美籍嫌疑人移送檢方偵辦。中央社記者黃旭昇新北市攝107年8月25日

隨著事件越演越烈，凶嫌的身分也遭起底。據了解，孫武生在台北市中正區開設刺青店，臉書粉絲專頁更是好評連連，不料刺青大師竟一夕淪為殺人通緝犯；而來台一年多的 Bent ，過去陸續在奇異鳥美語幼兒園林口分校、新莊四維總校教授英文，近年來在新莊區的文理補習班任教，他經常前往的飲料店老闆則表示，平時他行為正常，近期卻改以騎車代步，不知是否和犯案有關。

至於買刀的吳男，住處位於萬華區的新建案大樓，一戶要價將近 3 千萬元，過去他曾打工的酒吧老闆得知此事後相當驚訝，指出他 3 年來工作表現正常，懷疑很有可能是被陷害。


▲凶嫌孫武生在台北市中正區開設刺青店。（圖／翻攝自臉書）

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鐵鍊綑綁砍殺　永和分屍案2嫌移送

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