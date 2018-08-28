吳亦凡奪MMVAs最受歡迎新人　預告新作將推出

吳亦凡近來因為擔任大陸節目《中國新說唱》的導師製作人，在裡頭的口頭禪「Skr」，隨著節目的熱播，甚至成為了年輕人的流行用語。而他最近行程滿檔，日前風光出席加拿大的「2018 iHeartRadio MMVAs」頒獎典禮，奪下「Fan Fave New Artist（最受歡迎新人獎）」 大獎，頒獎時吳亦凡特別用中文說道：「謝謝你們！謝謝！」感謝大家對他的支持及肯定。
吳亦凡除了現身「2018 iHeartRadio MMVAs」頒獎典禮領獎外，也受邀擔任表演嘉賓，他一連帶來〈18〉、〈Like That〉與〈Deserve〉三首歌曲串燒，而這次他能得到國際音樂大獎的肯定，也讓華人歌手在創作、演唱方面的實力逐步讓國際看見，正如吳亦凡所盼，華人有很多好的音樂人和好的音樂，希望世界可以聽到。
▲吳亦凡奪下加拿大的「2018 iHeartRadio MMVAs」的最受歡迎新人獎。（圖／georgepimentel1提供 , 2018.08.28）
演出後吳亦凡發文談到：「我的首個國際音樂新人獎，音樂之路繼續前行，謝謝支持我的每個你。」 至於他的最新專輯，計劃今年下半年由環球音樂集團旗下廠牌Interscope Records發行。
iHeartRadioMMVAs是加拿大電視頻道CTV和MUCH聯合舉辦的年度最佳音樂視頻獎項，不但是加拿大音樂類的最大獎項，也是北美權威的音樂頒獎典禮，包括Rihanna、Lady Gaga 、Justin Bieber 、Drake等國際頂級音樂人都曾登台表演。
▲吳亦凡預計於下半年推出新專輯。（圖／georgepimentel1提供 , 2018.08.28）