吳亦凡奪MMVAs最受歡迎新人　預告新作將推出

吳亦凡近來因為擔任大陸節目《中國新說唱》的導師製作人，在裡頭的口頭禪「Skr」，隨著節目的熱播，甚至成為了年輕人的流行用語。而他最近行程滿檔，日前風光出席加拿大的「2018 iHeartRadio MMVAs」頒獎典禮，奪下「Fan Fave New Artist（最受歡迎新人獎）」 大獎，頒獎時吳亦凡特別用中文說道：「謝謝你們！謝謝！」感謝大家對他的支持及肯定。

吳亦凡除了現身「2018 iHeartRadio MMVAs」頒獎典禮領獎外，也受邀擔任表演嘉賓，他一連帶來〈18〉、〈Like That〉與〈Deserve〉三首歌曲串燒，而這次他能得到國際音樂大獎的肯定，也讓華人歌手在創作、演唱方面的實力逐步讓國際看見，正如吳亦凡所盼，華人有很多好的音樂人和好的音樂，希望世界可以聽到。