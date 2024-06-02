超微CEO蘇姿丰來了！傳將與黃仁勳見面　來台3大行程一次公開

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自去年黃仁勳赴COMPUTEX進行主題演講起，台灣刮起陣陣AI風潮，今年「半導體女王」蘇姿丰將於6月3日開幕日接手擔任開幕演講主講人，以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開序幕。輝達也宣布將於COMPUTEX展期間6月5日，另外在台北漢來大飯店舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」。黃仁勳也將於今（2）日晚上7點，在台大綜合體育場進行「AI生態系」主題演講。
黃仁勳提早於5月26日晚間提前返台，一舉一動成為媒體關注焦點，不只被記者、粉絲捕捉到一如既往現身北市各處大啖美食的身影，上週連續兩日甚至邀集台灣各大科技廠CEO齊聚。超微執行長蘇姿丰昨（1）日晚間搭乘私人飛機抵台，根據《中央社》報導，當「蘇媽」被問及是否將與黃仁勳見面時，她面帶微笑簡短回應「將是一次很棒的會面」，隨即上車趕往南港展覽館2館，停留約一個半小時才離開。
此次蘇姿丰來台，除了將於明（3）日在COMPUTEX打頭陣發表主題演講外，6月4日將與廣達一起發表AI進展，6月7日將赴大台南會展中心半導體論壇與宏碁董事長陳俊聖，討論科技、AI、半導體生態鏈。
同樣受惠「AI旋風」，超微市值超車長年來的競爭對手英特爾（Intel），蘇姿丰身價也隨之水漲船高，個人淨資產高達11億美元，折合新台幣約達345億元。