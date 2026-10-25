主持人蔡康永日前現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢活動，遭中國視為力挺「台獨頑固分子」而封殺。今（25）日蔡康永在微博上發文，強調：「我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨。」

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蔡康永微博全文：

致關心此事的你：

1.我一直希望兩岸友好來往。我沒有支持過台獨。

2.我從1998年開始主持訪談，訪過近萬位來賓，他們有各式各樣的立場，我從來沒有成為其中任何一位的信徒。拜訪對方並不表示會認同對方。

3.近日為了採集訪談資訊，我前往不同受訪者的活動現場體驗觀察。
這個工作習慣招來批評，這些批評當然有其道理，我完全理解。只是所引起的誤會，給我的合作方以及曾經喜歡我的人，造成了困擾，我對他們深感抱歉。

我的父母都來自上海，原本是互不相識的他們，到台北才相遇。如果不是時代動盪形成的緣分，世上根本不會有我這個人。

所有曾經的緣分，我都很感激。
即使緣分已告一段落，所有曾經讓我被看見被聽見的緣分，我都永遠感激。

如果承蒙你曾經認可過我，我應該沒機會再當面致謝了，容我在這裡謝謝你曾經在各種時刻，帶給我好好活下去的力量。願你也一切安好。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...