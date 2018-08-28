南台淹大水陳建仁卻帶全家遊金門　丁守中痛罵：想砸電視

823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日帶全家前往金門旅遊三天。雖然陳建仁已對外道歉，但是仍引發在野黨與輿論一陣痛批。國民黨台北市長候選人丁守中在臉書上痛批，「我也想摔電視了。」

丁守中在臉書上表示，八二三南台灣淹大水，舉國忙救災，沒想到國人卻看到副總統陳建仁在全台憂水患之際，帶著全家度假，三天兩夜玩遍大小金門的消息。

丁守中說，回想八八水災之際，行政院秘書長薛香川加班後陪岳父吃飯慶祝父親節，當時民進黨與其側翼群起攻之，蔡英文總統更說「氣到想砸電視」，最後薛副祕書長也請辭負責。不知小英看到陳副總統的悠活金門遊，對災民、災區這麼沒有同理心的作為，又作何感想？