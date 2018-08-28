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政治

南台淹大水陳建仁卻帶全家遊金門　丁守中痛罵：想砸電視

記者呂炯昌／台北報導2018/08/28 13:44
▲823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日全家前往金門旅遊三天，引發輿論痛批。（圖／記者陳明安攝）
▲823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日全家前往金門旅遊三天，引發輿論痛批。（圖／記者陳明安攝）

823豪雨造成南台灣淹大水，當舉國忙救災之際，卻傳出副總統陳建仁24日帶全家前往金門旅遊三天。雖然陳建仁已對外道歉，但是仍引發在野黨與輿論一陣痛批。國民黨台北市長候選人丁守中在臉書上痛批，「我也想摔電視了。」

丁守中在臉書上表示，八二三南台灣淹大水，舉國忙救災，沒想到國人卻看到副總統陳建仁在全台憂水患之際，帶著全家度假，三天兩夜玩遍大小金門的消息。

丁守中說，回想八八水災之際，行政院秘書長薛香川加班後陪岳父吃飯慶祝父親節，當時民進黨與其側翼群起攻之，蔡英文總統更說「氣到想砸電視」，最後薛副祕書長也請辭負責。不知小英看到陳副總統的悠活金門遊，對災民、災區這麼沒有同理心的作為，又作何感想？

更讓民眾難以接受的是，明明今年是八二三戰役60周年，各界正應擴大紀念為捍衛台澎金馬付出生命與青春的國軍將士們，但無論蔡英文或陳建仁都選擇直接缺席這場重要的追思活動，民進黨副秘書長徐佳青甚至說八二三只是國共兩黨打仗，是以犧牲台灣人民性命來換取國民黨的性命，所以這樣子的紀念沒有意義。

丁守中反問陳建仁，「你知不知道你在八二三隔天遊歷的沙溪堡、翟山坑道、地雷主題館、陳景蘭洋樓這些景點全部都是戰地，全都是血與淚的歷史痕跡，沒有英勇的國軍官兵英勇地捍衛前線，你今天怎麼可能以副總統之姿、出動大批維安人員，在金門逍遙自在？」他質疑「尤其陳副總統在維安人員環伺之下，據報載還帶著口罩旅遊，怕人認出來，表示自己也心虛，但心虛歸心虛，還是玩好玩滿。」

針對總統府還說些副總統職務上沒有法定的災防職權，所以只為社會觀感不佳道歉，丁守中質疑「那陳菊作為總統府秘書長，她的職權和災防更是八竿子打不著，甚至有逾越行政院長職權的違憲之虞，也跑到南台灣坐鎮了，陳副總統，你又怎麼說？」他罵說，「別說小英，連我也想摔電視了。」


▲南台灣淹大水副總統陳建仁卻帶全家遊金門，國民黨台北市長候選人丁守中痛罵想砸電視。（圖／翻攝自丁守中臉書 , 2018.8.28)

關鍵字陳建仁丁守中金門823蔡英文陳菊
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