長期挺空手道　谷筱霜亞運摘金　台新金總座12字祝福

第18屆亞洲運動會台灣選手陸續傳回佳音，截至8月27日共已獲得41面獎牌，包括12面金牌、12面銀牌及17面銅牌，所獲金牌數已超越上屆仁川亞運的10面。其中空手道競技場谷筱霜再為中華隊添金，而台新金長期支持南投青少年空手道隊，總經理林維俊在一時間得知好消息，喜悅之情溢於言表，更強調「事在人為、努力耕耘、歡喜豐收」，並祝福谷筱霜邁向2020東京奧運更上層樓。

在這屆亞運正式開賽前，林維俊就籲請國人一起為台灣選手加油，共同期待屬於大家的榮耀與喜悅。幾天的賽事下來，台灣選手果然不負眾望，在多項比賽表現出色，開賽以來一直都有好消息傳回國內，特別是8月27日身高稍顯矮小的空手道選手谷筱霜，在女子組個人對打50公斤級過關斬將獲得金牌，林維俊在感動、高興之餘，更迫不及待的和同事分享他的感動與歡喜。