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汽車免鑰匙系統釀13死　消基會籲業者強化警語

記者彭夢竺／台北報導2018/08/29 11:05
▲針對美國多起因Keyless免鑰匙啟動系統引發的一氧化碳中毒意外，消基會今（29）日表示，台灣市面上至少有百來萬輛該系統的汽車，業者應加強警示用語。（圖／消基會提供）
▲針對美國多起因Keyless免鑰匙啟動系統引發的一氧化碳中毒意外，消基會今（29）日表示，台灣市面上至少有百來萬輛該系統的汽車，業者應加強警示用語。（圖／消基會提供）

針對美國多起因Keyless免鑰匙啟動系統引發的一氧化碳中毒意外，消基會今（29）日表示，台灣市面上至少有百來萬輛免鑰匙啟動系統的汽車，業者應加強警示用語，並在交車前教育車主相關安全措施，也呼籲主管機關應隨時掌握國外消費訊息，並就此個案積極輔導企業強化商品警告標示的作為，增進消費者使用的安全。

今年5月中旬，美國傳出有13起汽車消費者，因為使用Keyless免鑰匙啟動系統，意外因引擎未關閉，以致汽車持續怠速，一氧化碳濃度不斷升高，進而讓屋內人員中毒死亡事件，美國消費者團體已經提出團體訴訟，控告包含BMW、賓士、福特、飛雅特克萊斯勒、通用、本田、現代、日產、豐田、福斯等10家業者。

消基會表示，6月就已發函國內各大汽車製造、進口商，針對免鑰匙啟動系統的安全性、消費者正確使用關鍵、是否加上警語等問題做詢問，截至8月6日共有7家回覆。

消基會也公布調查數據，台灣馬自達汽車公司有7款車安裝keyless系統、森那美起亞汽車公司（KIA）有5款、商富公司（SAAB）有2款、和泰汽車有29款、福特六和汽車有6款、汎德公司則至少有41款、裕隆日產汽車全車系共18款，共計120款汽車。消基會指出，若加上未回函的汽車公司，以及在國內馬路上奔馳的汽車，推估應有百來萬輛。

消基會認為，加強keyless系統使用的警示系統是必要的安全措施，目前各大汽車製造或進口商，都是在車主手冊加上注意事項或「警語」說明，建議業者不僅需要將「警示用語」以字級較大、顏色顯著、加框加色等多種方式，明顯標示在駕駛座或車主手冊內，也應設計儀表板的明顯提示燈、儀表板警語標示、警示聲等多重警示系統，才能加強提醒消費者使用安全。

消基會強調，主管機關應隨時掌握國外消費訊息，並就此個案，積極進行調查國內銷售配備此系統的車商，是否善盡法定安全警示義務，若是有不足應採取必要措施或加以裁罰，並以輔導企業強化商品警告標示，增進消費者使用安全；此外，也呼籲業者，應提醒車主詳細閱讀車主手冊，且增加正確使用、汽車停放位置的相關教育，以避免萬一。

關鍵字消基會汽車安全keyless免鑰匙啟動系統一氧化碳
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