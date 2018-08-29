《爆炸2》入圍12項成最大贏家　巫建和7年後再度入圍

巫建和得知入圍消息，表示：「每次因為金鐘獎才驚覺ㄧ年又過了，能入圍非常開心，這意味著全劇組的工作人員的努力得到了肯定，能與他們工作感到非常幸福。」

第53屆金鐘獎於今（29）日公布入圍名單，並由《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍12項，成為最大贏家，打敗勁敵《麻醉風暴2》、《花甲男孩轉大人》，主要演員巫建和在7年前以《他們在畢業的前一天爆炸》奪下「迷你劇集／電視電影男配角獎」，7年後以《他們在畢業的前一爆炸2》入圍「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，實力備受肯定。

胡廣雯以《他們在畢業的前一爆炸2》雙料入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」及「新進演員獎」，她說：「得知自己入圍兩個獎項，心情很激動，謝謝鄭有傑導演選擇我飾演黃茜，以及在表演給予的支持與空間！看到爆炸2有那麼好的成績，真的很開心。」



▲胡廣文入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」及「新進演員獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）

宋柏緯這次雙料入圍，以《他們在畢業的前一爆炸2》入圍「迷你劇集（電視電影）男配角獎」，並以《恐怖高校劇場之直播中二間》入圍「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，他開心直呼：「第一次的電視劇經驗能夠遇到《爆炸2》團隊真的太幸運！導演，演員，工作人員齊心一致的熱忱在回憶中更是越陳越美。能入圍得到這樣的鼓勵心情有點難以言喻，但肯定飽滿了繼續向前的動力。謝謝《爆炸2》，感謝公視。」

此外，夏騰宏以《他們在畢業的前一爆炸2》入圍「迷你劇集（電視電影）新進演員獎」，首度入圍他的表示：「感謝金鐘獎的肯定！謝謝有傑導演讓我參與這部片，讓我第一次拍片就遇到這麼好的團隊，感恩惜福。」



▲宋柏瑋（左）、夏騰宏皆有亮眼表現。（圖／公視提供，2018.08.29）

《他們在畢業的前一天爆炸2》身兼製作人、導演及編劇的鄭有傑，也說：「12項的入圍，是對公視《他們在畢業的前一天爆炸2》整體的肯定。恭禧入圍的工作人員及演員，也鼓勵沒有入圍的工作人員及演員，沒有入圍也不代表不好，所有參與的付出是相同的。也因為有大家的付出，才有今天的成績！從《他們在畢業的前一天爆炸》到《他們在畢業的前一天爆炸2》發掘了許多台灣好的年輕演員，也希望未來能有更多的作品，讓年輕演員有被看見的空間。」



▲高振鵬（右）獲得「特別貢獻獎」。（圖／公視提供，2018.08.29）

獲得「特別貢獻獎」的高振鵬，去年在迷你劇集《魔幻對決》中，演出魔術師天心的前任道具總監；以及在今年公視新創電影《水槍》中，高振鵬也演出痛苦的尿出血尿的真實場景，展現過人演技。