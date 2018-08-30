陳雅琳首度敲響金鐘　笑稱：都是身體換來的

第53屆金鐘獎於昨（29）日公布入圍名單，首度報名金鐘獎的陳雅琳以《我是救星》入圍「人文紀實節目主持人獎」，談及此喜訊她表示：「很開心，但這個節目是整個團隊的功勞，沒能入圍節目獎，我真是難過。」問及希不希望得獎？陳雅琳說：「當然希望得獎啊！不過大家都說入圍即是得獎，會以平常心來看待得獎結果。」

被譽為「台灣最會說故事的主播」陳雅琳，一直以來也都比較關注新聞類的獎項，直到去年金鐘獎擔任該獎項的頒獎人，才注意到這個獎項。今年第一次報名就入圍，陳雅琳表示：「入圍是給資源很少的電視台一個鼓勵。」未來的目標是想繼續超越自己，挑戰之前沒有挑戰過的事情。