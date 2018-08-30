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娛樂

陳雅琳首度敲響金鐘　笑稱：都是身體換來的

記者徐郁雯／台北報導2018/08/30 17:51
▲陳雅琳首度報獎，就入圍金鐘。（圖／年代提供，2018.08.30）
▲陳雅琳首度報獎，就入圍金鐘。（圖／年代提供，2018.08.30）

第53屆金鐘獎於昨（29）日公布入圍名單，首度報名金鐘獎的陳雅琳以《我是救星》入圍「人文紀實節目主持人獎」，談及此喜訊她表示：「很開心，但這個節目是整個團隊的功勞，沒能入圍節目獎，我真是難過。」問及希不希望得獎？陳雅琳說：「當然希望得獎啊！不過大家都說入圍即是得獎，會以平常心來看待得獎結果。」

被譽為「台灣最會說故事的主播」陳雅琳，一直以來也都比較關注新聞類的獎項，直到去年金鐘獎擔任該獎項的頒獎人，才注意到這個獎項。今年第一次報名就入圍，陳雅琳表示：「入圍是給資源很少的電視台一個鼓勵。」未來的目標是想繼續超越自己，挑戰之前沒有挑戰過的事情。


▲陳雅琳《我是救星》團隊，在311福島核災7周年之際，爭取到全球獨家報導。（圖／年代提供，2018.08.30）

 《我是救星》團隊在311福島核災7周年之際，爭取到全球獨家報導，冒著輻射的風險，首次在沒有任何防護衣的情況下，進入一號機爆炸現場拍攝。節目團隊需克服語言、天氣、交通工具等等種種的因素才能完成採訪，像是當地天氣酷寒，陳雅琳腳部凍傷，回程還遇上恐怖車禍，猛烈撞擊讓她罹患「揮鞭症候群」，至今仍在暈眩，加上福島核電廠爆炸現場上千倍的輻射，讓陳雅琳笑稱：「都是身體換來的啊！」

 

關鍵字我是救星陳雅琳金鐘獎
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