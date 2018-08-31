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她稱楊偉中「死得其所」　網友痛批：根本是嘲諷

編輯中心／綜合報導2018/08/31 14:16
▲不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中，日前和家人前往太平洋庫克群島遊玩，卻為了救划船溺水的女兒而不幸溺斃，消息傳回台灣引發震驚。（圖／翻攝自楊偉中臉書）
▲不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中，日前和家人前往太平洋庫克群島遊玩，卻為了救划船溺水的女兒而不幸溺斃，消息傳回台灣引發震驚。（圖／翻攝自楊偉中臉書）

不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中，日前和家人前往太平洋庫克群島遊玩，卻為了救划船溺水的女兒而不幸溺斃，消息傳回台灣引發震驚，警大教授葉毓蘭也在臉書上 PO 文哀悼，不過她最後寫到一句「死得其所，一路好走」，卻意外引發了網路論戰。

綜合媒體報導，葉毓蘭昨（30）日深夜在臉書上 PO 文，表示自己深夜看到了楊偉中辭世的消息，讓她睡意全消；她提到過去一年間與楊同台，雖然彼此立場不同，但他卻非常溫文有禮，對人友善。文末葉毓蘭說道：「死者為大，我想他最後的定位是為救女兒犧牲自己的偉大父親，死得其所，一路好走。」


警大教授葉毓蘭深夜在臉書上 PO 文哀悼楊偉中，不過她最後寫到一句「死得其所，一路好走」，卻意外引發了網路論戰。（圖／翻攝自葉毓蘭臉書 , 2018.8.31）

然而「死得其所」這個成語一出，立刻引發網友正反議論；有人認為成語典中表示，「死得其所」是形容人死得有意義、有價值，而從葉毓蘭的文章內容可見，都是在講楊偉中救女兒而犧牲自己性命，因此可以這樣用。

不過也有網友持反面看法，認為不該這樣用，聽起來根本就像是嘲諷。網友指出，因為楊偉中的死並非他想要的，只是個意外，根本不該死也不必死，他本人一定也不想，所以哪裡來的「有價值」？許多人紛紛留言表示：「死得其所不是這樣用的好嗎」、「這種用法總覺得怪怪的」、「到底在說什麼，聽起來有嘲諷意味」。

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