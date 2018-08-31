黃子佼爆Lulu價格比自己高　與女友同時入圍最怕這事

黃子佼也爆料Lulu價格比自己高，「開價這事情可以，但你不要讓人家知道嘛，沒關係，讓我念個兩天。」他笑喊，「我現在講的沒有一句是假的，她（指Lulu）不好約、比我貴，還貴三、五萬元吧。」但也出言緩頰，「她現在老少咸宜，應該的。」

藝人黃子佼、Lulu、黃豪平今（31）日出席育成基金會愛心大使記者會，被問到他帶弟子Lulu與女友孟耿如雙雙入圍金鐘，他與Lulu以節目《希望之星》入圍「綜藝節目主持人獎」，孟耿如則以《麻醉風暴2》入圍「戲劇節目女主角獎」，黃子佼透露自己得知女友入圍當下，相當感動，差點落淚。



▲黃子佼透露入圍心情。（圖／育成社福基金會提供 , 2018.8.31）

被問到如果得獎是否會與孟耿如衝動結婚，他表示，「我們其實得不得都一定要結，她這周完成兩個人生選項，一個是金鐘入圍，一個是野外露營。」黃子佼提及，「獎是共同的話題，如果當天晚上，她得我沒得，或是我得她沒得，那真的會有點怪。」但他也透露期待得獎的心情，「像《希望之星》擺明就是做一季，很希望我們得獎，看可不可以再有下季，已經給一年去籌錢了，Lulu再貴都可以付的起。」Lulu在一旁笑喊，「我會把賺來的錢好好供養師父。」

黃子佼感嘆，「我覺得這次入圍的菲哥（張菲）、瓜哥（胡瓜）機會更大，應該二選一。」他提及胡瓜耕耘多年，張菲節目節奏控制很好，兩人都是強勁對手，「我現在跟小燕姊當時很像，當時她也是為我去赴戰，現在為了Lulu不能怯戰。」黃豪平則補充，「Lulu如果得獎，代表我們這一輩被看見，很激勵新生代。」