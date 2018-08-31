NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈徐佳瑩進沙洲　漲潮淹膝蓋險回不去麥當勞今買1送1　他點出關鍵原因遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

黃子佼爆Lulu價格比自己高　與女友同時入圍最怕這事

記者吳維書／台北報導2018/08/31 15:52
▲左起黃豪平、Lulu與黃子佼出席公益活動。（圖／育成社福基金會提供 , 2018.8.31）
▲左起黃豪平、Lulu與黃子佼出席公益活動。（圖／育成社福基金會提供 , 2018.8.31）

藝人黃子佼、Lulu、黃豪平今（31）日出席育成基金會愛心大使記者會，被問到他帶弟子Lulu與女友孟耿如雙雙入圍金鐘，他與Lulu以節目《希望之星》入圍「綜藝節目主持人獎」，孟耿如則以《麻醉風暴2》入圍「戲劇節目女主角獎」，黃子佼透露自己得知女友入圍當下，相當感動，差點落淚。

黃子佼也爆料Lulu價格比自己高，「開價這事情可以，但你不要讓人家知道嘛，沒關係，讓我念個兩天。」他笑喊，「我現在講的沒有一句是假的，她（指Lulu）不好約、比我貴，還貴三、五萬元吧。」但也出言緩頰，「她現在老少咸宜，應該的。」


▲黃子佼透露入圍心情。（圖／育成社福基金會提供 , 2018.8.31）

被問到如果得獎是否會與孟耿如衝動結婚，他表示，「我們其實得不得都一定要結，她這周完成兩個人生選項，一個是金鐘入圍，一個是野外露營。」黃子佼提及，「獎是共同的話題，如果當天晚上，她得我沒得，或是我得她沒得，那真的會有點怪。」但他也透露期待得獎的心情，「像《希望之星》擺明就是做一季，很希望我們得獎，看可不可以再有下季，已經給一年去籌錢了，Lulu再貴都可以付的起。」Lulu在一旁笑喊，「我會把賺來的錢好好供養師父。」

黃子佼感嘆，「我覺得這次入圍的菲哥（張菲）、瓜哥（胡瓜）機會更大，應該二選一。」他提及胡瓜耕耘多年，張菲節目節奏控制很好，兩人都是強勁對手，「我現在跟小燕姊當時很像，當時她也是為我去赴戰，現在為了Lulu不能怯戰。」黃豪平則補充，「Lulu如果得獎，代表我們這一輩被看見，很激勵新生代。」

關鍵字黃子佼lulu黃豪平金鐘獎入圍孟耿如
《延禧》慶妃好辣　高顏值網友認證萬芳公布高雄演唱會嘉賓　請他助陣

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan