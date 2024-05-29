藍白喊下一步廢監院！賴清德也曾發飆嗆廢除 綠營過往態度被挖出
國民黨與民眾黨團聯手，通過攸關國會改革的相關法案後，民眾黨團總召黃國昌昨喊話，下階段是憲政改革，要廢掉監察院；國民黨團總召傅崐萁也附和，監察院辦藍不辦綠，還說三道四，充滿酬庸、肥貓的監察院早該廢除。對此，有網友翻出總統賴清德在擔任台南市長時以及前總統蔡英文曾公開宣布將推動憲改廢監院的過往，質疑「這下民進黨應該沒有可以反對的理由了吧！」
記者王德蓉／綜合報導
其實過去不少民進黨人士曾喊過要廢除監察院，時任台南市長賴清德2015年拒絕進議會開議，遭到監察院彈劾，當時他發飆怒嗆要廢除監察院；前總統蔡英文於2020年表示要推動憲政改革，廢除考試院與監察院，且要優先進行；高雄市長陳其邁當年擔任立委時，也主張廢除考監兩院；而前民進黨立委葉宜津過去也曾主張廢除監察院，沒想到後來還成了監委被提名人之一；就連民進黨的臉書粉專，過去也曾發文稱「廢除考監是民進黨一貫主張」。
針對此次藍白喊出要廢除監察院，有網友列舉過去民進黨人士支持的言論，並表示「你說國會改革民進黨不同調就算了，廢除監察院這下可沒有反對的理由了吧！」他也質疑民進黨能否說到做到，「接下來總不會還有人跳出來反對，然後又一堆白癡小鳥上街喊民主已死？」