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中央社

台達電助桃園換裝LED路燈 年省電費1800萬元

中央社2018/08/31 15:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北31日電）台達電今天在「桃園市智慧路燈論壇」中，分享近幾年於國內外建設智慧城市基礎建設的經驗，以桃園市為例，換裝近1.3萬盞LED路燈，年省電費新台幣1800萬元。

台達電表示，自2010年開始發展LED智慧路燈解決方案，至今累計已在全球各地安裝超過60萬盞LED路燈，半數以上安裝在台灣，其中可遠端監控的智慧路燈比例已佔近10%，且每年快速成長，目前在進行路燈建置的印尼首都雅加達也採用台達電的智慧路燈系統，裝設2萬餘盞具備無線連網功能的LED智慧路燈。

台達電照明事業部處長林昆閱表示，台達近10年來陸續為各縣市安裝高效LED路燈，除了提供優質照明，更享有節能效益，尤其智控型的LED路燈具備極高的擴充性，未來可依需求增設電動車充電器、環境監測器、視訊監控、資訊看板等功能，透過IoT物聯網，能高效率串連、收集資訊並提供多元服務，將會是智慧城市發展中最重要的基礎建設之一。

其中，桃園市換裝近1.3萬盞LED路燈，其中約6500盞為智控型，透過LED智慧路燈管理平台的遠端監控、維運管理和燈光控制等功能，較傳統水銀燈燈具可節能超過70%，年節省電費近1800萬元。

此外，在雅加達裝設的2萬盞LED智慧路燈也搭配智慧路燈管理平台，預計每年較原先使用的傳統高壓鈉燈可以節電至少48%。（編輯：郭萍英）1070831

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