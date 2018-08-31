影／輔導會戮力推動各項就業服務　退除役官兵第二春

因應榮民人口結構改變及退除役官兵實際需求，近年來輔導會致力落實推動各項就業服務工作，31日下午輔導會副主任委員李文忠特別至彰化榮服處了解近期就業服務工作推動執行情形，並透過雙方互相交流實務經驗，以期各項就業服務政策能符合退除役官兵實際需求。

李文忠率服務照顧處李維安簡任視察及就學就業處蕭振嘉專門委員特別至彰化榮服處了解近期就業服務工作推動執行情形，彰化縣榮民服務處長嚴俊峰報告目前業務執行情形，後由李文忠直接進行指導，期間強調在就學就業工作推動及穩定就學就業方案執行的重要性，並針對第一線人員的窒礙問題則要求相關部門研討因應作法，以提升整體就業服務成效，最後要求選舉將屆，請所有同仁確遵行政中立相關規定。



▲輔導會副主任委員李文忠特別至彰化榮服處了解近期就業服務工作推動執行情形。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

李文忠表示，現在輔導會除了要做好服務照顧的工作外，對新退的軍士官兵退伍後的就業服務，是尤其重要且關鍵，因為如果退伍的官兵在離開部隊後沒有好的發展、找的工作不好、也沒有好的第二春，會讓優秀年輕人不願意從軍，對國家絕對是損失。



▲輔導會副主任委員李文忠特別至彰化榮服處了解近期就業服務工作推動執行情形。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

由其在目前社會人口老化及少子化的衝擊下，企業普遍欠缺人才，而退除役官兵具有吃苦耐勞及人員管理的專長，相信透過一系列的個人職能提升，除能幫助順利與社會職場接軌外，並進而穩定就業，甚至成就一番事業。



▲輔導會副主任委員李文忠特別至彰化榮服處了解近期就業服務工作推動執行情形。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

李文忠指出，就業服務政策主要以就業媒合、就學補助、職業訓練為三個主要主軸，以達到「缺工作-媒合企業」、「缺學歷-補助就學」、「缺證照-補助職訓」的目標，今年7月1日起推動「促進退除役官兵穩定就業方案」，凡是職訓後穩定就業或是透過榮服處就業站媒合後穩定就業，每月提供最少4千元，最高1萬2千元的穩定就業津貼(最多領12個月)，鼓勵退除役官兵穩定就業，歡迎符合資格者踴躍申請，若有相關疑問可洽各地榮服處就業站洽詢。