勸藍委暫緩推動衝突法案？郭正亮曝韓國瑜內心想法：要彰顯這件事
立法院長韓國瑜日前宴請國民黨立委餐敘，傳韓國瑜喊話藍委盼暫緩推動衝突法案。對此，前立委郭正亮認為，韓國瑜盼國民黨黨團經過國會改革激烈鬥爭後回歸民生面，等於是韓國瑜拜託大家，「今年還是做點正事，彰顯國會改革的必要，讓一些民生法案迅速落實。」
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮3日在節目《大新聞大爆卦》表示，「這個推動法案是黨團，等於是韓國瑜拜託大家，他希望國民黨黨團因為經過國會改革激烈鬥爭後，是不是回歸民生面？這個國民黨黨團應該會支持。」不過郭正亮坦言，調查權的行使一定還是鬥爭，不可能國會都沒有政治攻防，比如國民黨一定要行使調查權，不然人家就要提出釋憲，現在等於是在跟憲法法庭比賽時間，這個國會改革一定要表現得讓民眾覺得是有價值的，爭取民意也會影響到大法官的意見。
郭正亮指出，若5條條文全部宣佈違憲，說不過去，「如果憲法法庭真的這樣幹，我第一個開幹司法院，五個條文你要有意見，你要看細部」。郭正亮表示，「這部分無法避免，另外就是民生法案，這個應該說得通，因為據我了解，有一些很敏感的話題就明年再處理，今年還是做點正事，彰顯國會改革的必要，讓一些民生法案迅速落實」。