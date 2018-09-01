美圖／MAMAMOO開唱穿內衣見客　頌樂開衩辣曬美腿

頌樂、玟星、輝人、華莎依序從延伸舞台末端登場，除了表演讓人驚艷，四位女孩的造型也非常吸睛，華莎穿上白色Bra與短褲，而頌樂內裡穿著微開衩的連身衣服，配上亮藍色外套，各個性感十足，更帶來〈Paint Me〉與〈Decalcomanie〉，讓粉絲尖叫聲不斷。

南韓女團「Mamamoo」今（1）日三度登台會粉絲，晚間5點於新莊體育館開唱，現場吸引5000名粉絲朝聖。活動一開場，四位女孩頌樂、玟星、輝人、華莎穿著不同的性感服裝，各自在十字舞台末端登場，帶來〈Paint Me〉與〈Decalcomanie〉，現場High翻天。



▲MAMAMOO台北演唱會。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）

玟星表示很想念台灣MOO MOO（粉絲名），而今天在台灣是第二次開唱，成員透露在來台前就非常期待；準備要進入下一個表演前，華莎為了粉絲的安全，叮嚀搖滾區觀眾觀賞時不要往前推擠，以免大家受傷，話說完，一旁的頌樂搞笑的說：「台灣菜頭一起來！」便準備進入下一段表演。

在準備表演〈Woo Hoo〉與〈紫色香氣〉，四位成員從性感女神變成清純女孩，穿上全白的學生制服登場，華莎逗趣表示，這是她們反轉的魅力，玟星就說，這樣的造型也想起了練習生與學生時期的回憶，希望大家會喜歡。



▲MAMAMOO開場服裝性感十足。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）



▲華莎上半身僅穿著白色Bra登場，性感十足。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）