豆花妹傳「加油愛心」替阿璞打氣　八三夭賣力嗨唱

八三夭「一事無成的偉大」演唱會今（1日） 晚於台北小巨蛋登場，首度舉辦萬人演唱會就加場，演唱會上他們將帶來近30首生涯代表創作，與粉絲共度3個小時，歡慶成團以來最大型的生日趴。而一開場他們就演唱〈飢餓遊戲〉、〈本色Remix〉、〈渴了〉、〈末日警鐘〉等嗨歌炒熱現場氣氛。

與八三夭主唱阿璞傳了3年緋聞的豆花妹，今晚一身白色輕便衣服裝扮現身演唱會，她提到能來演唱會覺得非常興奮，最想聽到的曲目就是阿璞幫她寫的歌曲〈壁咚〉，被問到有沒有傳訊息幫阿璞打氣，豆花妹甜笑表示：「有啊，有幫他加油打氣。」還透露在加油兩個字後面附上愛心圖案，讓人以為要大方認愛，沒想到下一句卻說：「我對很多人都這樣（句尾加愛心），男的女的都會。」

演唱會以主唱阿璞唱起〈一事無成的偉大〉的動人詞句作為序曲，搭配紀錄了八三夭自春天吶喊、台大體育館、亞洲各地巡迴，終於走到台北小巨蛋的軌跡影片，5位團員在突破天際的巨型三角螢幕前逆光現身，展現磅礴氣勢，開場連續帶來4首歌曲，結合小巨蛋舞台背景少見的超高滿版燈光鷹架，打出大量雷射光束，展現屬於八三夭的硬派搖滾風格，掀起第一波高潮。



▲八三夭演唱會上，特別安排每位團員solo的時間。（圖／JUSTLIVE就是現場提供 , 2018.09.01）

一向體貼粉絲不遺餘力的八三夭，也特別規劃了環場延伸舞台，在演唱〈無誠勿愛〉、〈小心肝〉等輕快歌曲時，主唱阿璞、鍵盤手小橘、吉他手劉逼與貝斯手霸天特別繞場一周，讓坐在每個區域的歌迷都有機會近距離與團員們接觸，場內巡迴後，鼓手阿電在舞台上抱怨：「我滿羨慕大家的，我真的很想出來。」對此團長小橘開玩笑的提醒現場歌迷：「妳們不要隨便叫一個男人出來！」引發全場大笑。



▲團長小橘solo時，自爆老婆在搖滾區觀賞。（圖／JUSTLIVE就是現場提供 , 2018.09.01）