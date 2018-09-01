遭指掩飾農損災情　雲林縣府駁斥報導

針對媒體報導，農委會掩飾0823豪雨雲林縣農損災情，並刻意抑制菜價導致農民權益受損一事，雲林縣政府提出駁斥與說明，表示目前縣內農損受理申報面積已達2萬6,980公頃、申請救助金額更達7億16,91萬元，農損相當嚴重，短期葉菜類市場即刻呈現反應，台北第一果菜批發市場菜價從8月23日的每公斤21.1均價漲到8月31日的41.8，足足高漲了一倍。縣府並積極協助農民進行復耕，平穩市場供應需求。

縣府表示，8月25日行政院賴院長到雲林勘災，縣長李進勇當場爭取到將雲林列入0823豪雨天然災害救助區，8月26日至9月4日受理申報，隨著淹水退去後，縣府落實宣傳受災補助申請，遂申報面積遽增，截至今(31)上午各公所受理農損的總面積已達2萬6,980公頃，申請救助金額達7億16,91萬元，而受理申報到9月4日才截止，預計災損數字仍會增加。