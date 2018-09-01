遭指掩飾農損災情　雲林縣府駁斥報導

針對媒體報導，農委會掩飾0823豪雨雲林縣農損災情，並刻意抑制菜價導致農民權益受損一事，雲林縣政府提出駁斥與說明，表示目前縣內農損受理申報面積已達2萬6,980公頃、申請救助金額更達7億16,91萬元，農損相當嚴重，短期葉菜類市場即刻呈現反應，台北第一果菜批發市場菜價從8月23日的每公斤21.1均價漲到8月31日的41.8，足足高漲了一倍。縣府並積極協助農民進行復耕，平穩市場供應需求。
縣府表示，8月25日行政院賴院長到雲林勘災，縣長李進勇當場爭取到將雲林列入0823豪雨天然災害救助區，8月26日至9月4日受理申報，隨著淹水退去後，縣府落實宣傳受災補助申請，遂申報面積遽增，截至今(31)上午各公所受理農損的總面積已達2萬6,980公頃，申請救助金額達7億16,91萬元，而受理申報到9月4日才截止，預計災損數字仍會增加。
8月25日行政院賴院長到雲林勘災，宣布將雲林列入天然災害救助區。若單就雲林縣主要蔬菜產區(西螺、二崙、崙背三鄉鎮)受理申報面積已達754公頃，三處的農損申報金額已逼近2,700萬元，與報導所述全國蔬菜產區僅受損185公頃出入甚多。
農業處長張鴻猷表示，針對菜價部分，因連日豪雨，導致葉菜泡水災損嚴重、產量減少，市場供需因受到產區災損、到貨量減少等因素，至今日平均價格已上漲至41.8元/公斤，價格較豪雨前上漲約1倍。
▲雲林縣政府提供台北第一果菜批發市場主要葉菜類價量情形。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2018.09.01）
台北第一果菜批發市場主要葉菜類價量情形。張鴻猷強調，經洽農委會表示目前無釋出滾動式倉貯蔬菜之計畫，縣府也會要求中央勿啟動釋出，請農友安心。另縣府也積極與公所聯繫，為使農民早日收到救助款項，縣府也要求公所採分批審查、分批核定及分批撥款等方式來加速行政作業，既列入災區，一經核定，縣府一定確保農民權益。