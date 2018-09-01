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娛樂

頌樂爆乳跳鋼管舞　粉絲暴動壓垮欄杆險受傷

記者陳雅蘭／台北報導2018/09/01 20:40
▲MAMAMOO台北演唱會。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）
▲MAMAMOO台北演唱會。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）

南韓女團「Mamamoo」今（1）日在新莊體育館開唱，比照以往的韓星演唱會，她們多數橋段都有精心設計，表演歌曲前，幾乎會準備一段開場白與道具來介紹，用心十足。除了表演團體作品，頌樂、玟星、輝人、華莎皆帶來SOLO表演，頌樂更帶來鋼管秀，驚艷全場。

輪到頌樂SOLO時，她穿著黑色短上衣與熱褲，辣曬小蠻腰與美腿，帶來〈Chun〉+〈Despacito〉，而在表演〈Despacito〉時，更走到延伸舞台表演鋼管秀，不但性感的轉圈，還倒掛在鋼管最上頭，隨後在8位舞者的伴舞下再登場，唯美畫面讓粉絲瘋狂尖叫與鼓掌。


▲MAMAMOO台北演唱會。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）

頌樂透露，因為聽到這兩首歌就非常著迷，所以想表演給粉絲看，還貪心的加進了鋼管舞，「我表演前，在後台練習的時候跳得很不順利，所以很擔心，但是台灣MOO MOO們的支持，讓我跳到最後都很完美，謝謝大家」，逗趣的是，當四位成員表演夯曲〈Starry night〉時，頌樂一度搶拍，但她不為此亂手腳，最後鎮定表演完，獲得滿場鼓掌。

演唱會最後，大家紛紛表達對台灣粉絲的感謝，玟星表示，原本開唱前非常擔心，但這份擔心是多餘的，因為大家給的驚喜，讓她們非常感動，直到最後一刻都令人驚艷，「我知道學語言很困難，但粉絲們超越語言的隔閡，讓我真的很感動」，更表示以後會常來台灣，希望大家不要生病，等待她們再訪台灣。


▲MAMAMOO台北演唱會。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）

頌樂則說，非常感謝大家抽空前來，一開始也因為語言感到困擾，但靠著歌曲讓大家融為一體，真的令人難忘。輝人表示，每次來都因大家的熱情而感動，因為我們第一次的海外演唱會就在台灣，所以美好的回憶會永遠放在心裡。華莎說，如果她會講中文，新莊體育館一定會被她們掀翻，「每次來到台灣，都收到滿滿的感動回去，這真的不是開玩笑，是真心話，雖然每次來台都在演出，不過來台灣反而得到休息的感覺，很酷！我們會再來見大家的」。

Mamamoo表演最後一首安可曲〈Um oh ah yeh〉時，四位成員為了貼近粉絲而走到台下，而頌樂要伸手拿粉絲的拍立得拍照時，台下突然一陣暴動往前推擠，導致欄杆倒塌，她見狀立刻抱起粉絲，一直問對方有沒有受傷，讓粉絲非常感動。


▲MAMAMOO台北演唱會。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）


▲MAMAMOO台北演唱會。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）


▲華莎。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）


▲玟星。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）


▲頌樂。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）


▲輝人。（圖／特約記者吳政璋攝 , 2018.9.1）

關鍵字mamamoo輝人頌樂玟星華莎
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